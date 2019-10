Servizio notturno della polizia municipale: scoperti dalle telecamere 61 veicoli senza assicurazione o revisione

Altri articoli in Piana

venerdì, 11 ottobre 2019, 17:36

Fratelli d'Italia di Capannori si complimenta con la giunta comunale per la costruzione (finalmente) del Palasport, luogo necessario per tutte le società sportive del comune di Capannori e per la stessa Nottolini Volley, che ambisce a categorie superiori, come più volte sottolineato in numerosi interventi sulla stampa

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:07

Per il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso, il bando emanato dal comune di Capannori per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione presenta criticità capaci di generare disparità di trattamento a favore di cittadini stranieri che dovranno essere corrette prima della formazione della graduatoria definitiva

venerdì, 11 ottobre 2019, 11:56

Il sindaco Leonardo Fornaciari ha attributo le deleghe al neo consigliere Alessio Gigli, subentrato al dimissionario David Del Prete. Gigli si occuperà di Giovani e Futuro, Sport, Turismo e Valorizzazione della via Francigena, gli stessi incarichi già sulle spalle del suo predecessore

venerdì, 11 ottobre 2019, 11:45

Un nuovo approccio e un nuovo temperamento per l'Eccellenza del Tau Calcio Altopascio. Dopo il punto agguantato con il pareggio contro il Fucecchio, la squadra di mister Cristiani ha affrontato la settimana con un piglio diverso

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:27

La Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo organizza per sabato 12 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la propria sede in Montecarlo, via Roma, 3 - Istituto Pellegrini-Carmignani - 2° piano (sopra la Biblioteca Comunale) un "Open Day" della Scuola di Musica

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:17

Bama che torna per il terzo turno tra le mura del PalaBridge di Ponte Buggianese, domenica pomeriggio alle 18. In questo inizio di campionato non certo facile i ragazzi di Novelli se la dovranno vedere con la Virtus Siena, retrocessa dalla serie B.