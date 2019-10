Piana



La navetta gratuita 'Tandem', Marlia-San Leonardo in Treponzio, da oggi è in servizio

lunedì, 28 ottobre 2019, 15:38

E' da oggi (lunedì) attiva la navetta gratuita "Tandem" che collega, con corse ogni ora, Marlia a San Leonardo in Treponzio e che a Capannori centro ha la coincidenza con la linea 6 per Lucca. Un servizio promosso dall'amministrazione Menesini e gestito da Ctt Nord in collaborazione con Vaibus, Club e l'ufficio trasporti della Provincia di Lucca, che ha l'obiettivo di incentivare la mobilità interna al territorio. Tandem, infatti, permetterà a tutti di spostarsi e raggiungere i principali servizi, dagli uffici comunali ai presidi sanitari, dai poli scolastici agli insediamenti produttivi di Carraia, lasciando a casa l'automobile.

Proprio in occasione dell'avvio del servizio il sindaco Luca Menesini e l'assessore alla mobilità Giordano Del Chiaro, assieme alla presidente del consiglio comunale Gigliola Biagini, ai consiglieri comunali Marco Bachi, Claudia Berti, Pio Lencioni e Laura Lionetti e al consigliere di Vaibus Luigi Filippi hanno compiuto un viaggio inaugurale partendo dal capolinea di San Leonardo in Treponzio.

"Con questa nuova navetta vogliamo stimolare gli spostamenti interni al nostro territorio e migliorare il collegamento con Lucca e l'ospedale – commenta il sindaco Luca Menesini -. Ha una valenza strategica sul piano della mobilità sostenibile perché, grazie a corse frequenti dalla prima mattina fino a sera e a un orario semplice da ricordare, permette ai cittadini di raggiungere luoghi strategici di Capannori lasciando a casa l'auto. La gratuità del servizio è inoltre un ulteriore incentivo a utilizzare Tandem. Da parte nostra già da oggi abbiamo avviato il monitoraggio della navetta, con l'obiettivo di offrire un servizio sempre più vicino ai bisogni del territorio".

La linea è in servizio i giorni feriali da mattina a sera a il sabato fino all'ora di pranzo. La prima corsa dal capolinea di Marlia Casa delle salute è alle ore 7.10. Le restanti ci sono ogni ora, al solito minuto, fino alle ore 19.10. La prima corsa dal capolinea di San Leonardo in Treponzio piazzale della scuola secondaria, invece, è alle 6.40, l'ultima alle 18.40. Il sabato, invece, l'ultima corsa da Marlia è alle 13.40 e quella da San Leonardo alle 14.10.

Oltre a Marlia, San Leonardo in Treponzio e Capannori, Tandem serve anche altre frazioni della zona centrale del territorio: Lammari, Lunata, Tassignano e Carraia. Queste le principali fermate: (Marlia) Casa della Salute, viale della Rimembranza, via Paolinelli banca, mercato, bar Olimpia, via dei Masini; (Lammari) località all'Osteria via Lombarda incrocio con via delle Ville, cimitero, chiesa, scuola primaria, stazione dei carabinieri, incrocio via dell'Ave Maria via dei Coselli; (Lunata), Centro edile, Portobello, Smurfit Kappa, Via Martiri Lunatesi ecosportello Ascit; (Capannori) piazza Aldo Moro palazzo comunale, via don Aldo Mei, via Cardinale Pacini Poste, via del Popolo parco, via Carlo Piaggia chiesa; (Tassignano) via del Casalino stazione, via del Casalino Artémisia, via Tazio Nuvolari aeroporto di Capannori; (Carraia) Bar Fabbri, campi sportivi, via di Tiglio località Pontemaggiore, via di Tiglio ex Asl; (San Leonardo in Treponzio) via di Tiglio Corte Mori, via di Tiglio ex scuola elementare, Bar Il Gattino, scuole.

La navetta Tandem rimarrà gratuita durante la fase sperimentale del servizio fino a primavera 2020.

Nelle foto: due momenti della partenza della corsa inaugurale e la coincidenza con la linea 6 in piazza Aldo Moro a Capannori