Nuova navetta gratuita da Marlia a San Leonardo in Treponzio

giovedì, 17 ottobre 2019, 12:12

Sta per scattare una vera e propria rivoluzione nella mobilità di Capannori. Dal 28 ottobre entra in servizio Tandem, la nuova navetta con corse gratuite ogni ora, che unirà Marlia con San Leonardo in Treponzio passando per il capoluogo. Il servizio, promosso dal Comune di Capannori e gestito da Ctt Nord in collaborazione con Vaibus, Club e l'ufficio trasporti della Provincia di Lucca permetterà a tutti di spostarsi e raggiungere i principali servizi, dagli uffici comunali ai presidi sanitari, dai poli scolastici agli insediamenti produttivi di Carraia, lasciando a casa l'automobile. Tandem, infatti, sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 e il sabato mattina, e avrà la coincidenza con la linea 6 per Lucca da piazza Aldo Moro.

La navetta Tandem è stata presentata stamani (giovedì) dal sindaco Luca Menesini, dall'assessore alla mobilità Giordano Del Chiaro, dal presidente di Mobit e consigliere di Ctt Nord, Giuseppe Gori e dal consigliere di Club, Kevin Sichi. Presente anche il consigliere comunale Guido Angelini.

"Tandem concretizza il nostro impegno verso una mobilità sostenibile accessibile a tutti – ha commentato il sindaco, Luca Menesini -. Nasce con l'obiettivo di incentivare gli spostamenti interni al territorio attraverso un servizio efficiente ed affidabile che semplifichi la vita ai cittadini. Per raggiungere alcuni fra i luoghi più strategici di Capannori, infatti, si potrà prendere una navetta che passa ogni ora lasciando a casa l'auto. A questo si aggiunga la possibilità di interconnessione con le altre linee pubbliche e con il treno a Tassignano. La navetta Tandem è davvero innovativa, perché renderà possibile tutto questo senza alcun costo per chi la utilizzerà, visto che sarà gratuita. Un ulteriore motivo, questo, per utilizzarla".

"Alleggerire dal traffico i nostri paesi favorendo l'utilizzo dei mezzi pubblici diminuendo di conseguenza le emissioni in atmosfera è una delle priorità della nostra amministrazione comunale – ha aggiunto l'assessore alla mobilità Giordano Del Chiaro -. Tandem rappresenta un'importante rivoluzione nel trasporto pubblico di Capannori. Abbiamo trasformato una navetta a bassa frequenza, con solo quattro corse al giorno, in un rinnovato servizio utile e gratuito per i cittadini nella prima fase sperimentale".

L'autobus, partendo dalla Casa della Salute di Marlia, toccherà alcuni punti di interesse come lo sportello al cittadino nord, il mercato di Marlia e quello di Lammari, il palazzo comunale, il mercato di Capannori, il Centro sanitario di Capannori, il cinema teatro Artè, il museo Athena, la stazione ferroviaria di Tassignano, il polo culturale Artémisia, la zona industriale di Carraia, il distretto sanitario di San Leonardo e lo sportello al cittadino sud, nonché la scuola secondaria e la biblioteca di San Leonardo. Da Marlia a Capannori si arriva in 15 minuti, con un tempo analogo per raggiungere San Leonardo dal capoluogo. Il tempo totale di percorrenza fra i due capolinea è quindi di 30 minuti.

Ogni giorno feriale per tratta saranno effettuare tredici corse. Le prima dal capolinea di Marlia (Casa della Salute) è alle 7.10; l'ultima alle 19.10. Dal capolinea di San Leonardo in Treponzio (scuola secondaria) è alle 6.40, l'ultima alle 18.40. Il sabato, invece, l'ultima corsa da Marlia è alle 13.40 e quella da San Leonardo alle 14.10. Il servizio non sarà effettuato nei giorni festivi.

Tandem si intersecherà con tutte le altre linee del trasporto pubblico locale della Piana di Lucca, a cominciare dalla navetta 6 Capannori – Lucca con coincidenza dalle 6.56. Sarà possibile raggiungere anche la stazione ferroviaria di Tassignano sulla linea Firenze – Viareggio grazie alla fermata situata, poco distante, in via del Casalino.