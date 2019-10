Piana



Nuovi punti luce nel territorio, iniziati i lavori nella zona sud

venerdì, 4 ottobre 2019, 15:38

Sono partiti in questi giorni i lavori di realizzazione dei nuovi punti luce nella zona sud del territorio comunale. Si tratta di un intervento che rientra in un complessivo potenziamento della rete della pubblica illuminazione che interessa in maniera omogenea anche il centro e il nord del territorio, dove gli interventi sono a buon punto. Complessivamente l'investimento dell'amministrazione Menesini è di 280 mila euro.

"Un'opera di particolare importanza, che testimonia il concreto interesse dell'amministrazione comunale nell'incrementare la sicurezza stradale – commenta l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. I nuovi punti luce, infatti, sono stati individuati dando la priorità ai luoghi più sensibili del territorio, come incroci, curve, strettoie e zone a maggior densità abitativa e traffico. I punti luce contribuiscono inoltre ad aumentare la percezione di sicurezza complessiva e di cura dei paesi. Accanto a questo prosegue la nostra continua opera di monitoraggio e di ascolto del territorio che ci servirà per programmare un ulteriore potenziamento della pubblica illuminazione".

Le vie interessate dai lavori di pubblica illuminazione sono una quarantina. Nella zona sud: via di Vorno, Guamo, via dei Preti, San Ginese di Compito, via delle Querce, San Leonardo in Treponzio, via del Mulino Vecchio, via dei Centoni, via di Colombaia, via valle di Sopra, Colle di Compito, via Milano, Pieve di Compito e via di Badia, Castelvecchio di Compito. Zona nord: via del Fanuccio, via Spadoni, via Santa Caterina, Marlia, via di Valgiano, Segromigno in Monte, via dei Bocchi e via per Corte Rubina, Segromigno in Piano, via villa Fontana, San Colombano, via delle Ralle e via per Sant'Andrea, Camigliano, via di Vergaia, Matraia, via Pesciatina incrocio via di San Gennaro, Gragnano. Zona centro: via delle ville (zona est e zona ovest), via Lombarda (zona chiesa), via Lombarda da incrocio con via di Liso a incrocio via Chiasso Roggi, via dei Selmi e via dei Bocchi, Lammari, via Guido Rossa (zona scuola dell'infanzia), via del Popolo, via di Paganico, via Pieraccini e via per Corte Bertolucci, Capannori, via del Blocco, Carraia, via del Marginone e via dell'Aeroporto, Tassignano, via della Madonnina dall'incrocio con via del Marginone al confine comunale, Santa Margherita, via di Tiglio, Pieve San Paolo, via della chiesa, Parezzana, via dei Paoli, Verciano.