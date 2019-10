Nuovo Basket Altopascio, rinnovo sponsorizzazione Alpipan

Altri articoli in Piana

sabato, 5 ottobre 2019, 18:09

I gruppi FI e FDI di Capannori, presenteranno, tramite i loro capigruppo in consiglio comunale Scannerini e Petrini, una interpellanza congiunta per portare alla luce in sede istituzionale il problema e trovare una soluzione

sabato, 5 ottobre 2019, 13:50

Il cantautore livornese Bobo Rondelli e l'archeologo e scrittore di fama nazionale Valerio Massimo Manfredi sono gli ospiti più importanti di "Capannori Underground Festival 2019", la rassegna di "Lucca Underground Festival" che si articolerà in tre appuntamenti il 12, il 19 e il 26 ottobre al teatro Artè e al...

sabato, 5 ottobre 2019, 13:34

Nuovi punti luce in numerose zone di Altopascio. La giunta D'Ambrosio ha approvato il nuovo piano degli interventi, per un totale di 90mila euro, che fa parte del maxi-investimento Citelum (da oltre 3 milioni di euro) per il potenziamento, la riqualificazione e la nuova installazione della pubblica illuminazione su tutto...

sabato, 5 ottobre 2019, 10:38

Procedono speditamente i lavori di costruzione del nuovo tratto di marciapiede in via romana ovest in località Rughi. Un intervento molto atteso dalla popolazione perché metterà definitivamente in sicurezza il passaggio pedonale in una zona in cui la strada è molto stretta e quindi molto pericolosa

sabato, 5 ottobre 2019, 08:42

Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le 5.30 nel comune di Montecarlo, in Via della Poltroniera, dove due automobili, una Fiat Panda e una Porsche Cayenne, si sono scontrate quasi frontalmente

venerdì, 4 ottobre 2019, 18:43

A Marlia questa domenica 6 ottobre dalle ore 9 alle 19 si terrà il tradizionale appuntamento autunnale sul riciclo: “Riusami & Scambiami – Giornata alla riscoperta delle tradizioni e usanze” organizzato dal Comitato Rionale Santa Caterina, sotto l’egida del comune di Capannori