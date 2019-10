Piana



Open Day alla scuola di musica della Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:27

La Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo organizza per sabato 12 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la propria sede in Montecarlo, via Roma, 3 - Istituto Pellegrini-Carmignani - 2° piano (sopra la Biblioteca Comunale) un "Open Day" della Scuola di Musica, dove i ragazzi in età scolare del Comune di Montecarlo e dei comuni vicini saranno accolti dagli insegnanti i quali presenteranno gli strumenti dell'organico bandistico ed illustreranno i corsi di musica programmati per il corrente anno scolastico. Durante la giornata sarà possibile chiedere informazioni ed eventualmente formalizzare le iscrizioni.

I corsi di musica sono gratuiti, è richiesta soltanto la quota annua di iscrizione di € 20,00 comprensiva delle spese assicurative ed è prevista la concessione in uso gratuito di uno strumento musicale agli allievi nei limiti delle disponibilità della Filarmonica.

I corsi, tenuti da personale altamente qualificato, danno l'opportunità ai ragazzi di avvicinarsi al mondo della musica tradizionale e sono realizzati grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale di Montecarlo, della Regione Toscana, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, dalla Banca di Pescia e Cascina, dal Gruppo Donatori di Sangue "Fratres" di Montecarlo, di altre realtà locali e dei Soci della Filarmonica.