Piana



Operaio ferito a Baldassari Cavi, venerdì sciopero

mercoledì, 16 ottobre 2019, 11:42

Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, con rispettive Rsu e Rls, si stringono attorno all'operaio rimasto gravemente ferito.

"Le scriventi organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e le rispettive Rsu e Rls - si legge nella nota -, venute a conoscenza dell'ennesimo infortunio sul lavoro, avvenuto alla Baldassari Cavi sede di Marlia, si stringono con affetto al lavoratore e alla sua famiglia. Resta dentro di noi la rabbia e il dispiacere per l'ennesimo infortunio, avvenuto nonostante gli sforzi posti in essere dalla rappresentanza sindacale (Rsu e Rls) e dalle scriventi organizzazioni, che spendono ogni riunione con la Baldassari Cavi per denunciare la scarsa sicurezza negli stabilimenti e cercare soluzioni che possano porre rimedio a una situazione diventata insostenibile.

Oggi diciamo basta, non possiamo più accettare che l'attività lavorativa non sia messa immediatamente a norma sul piano della sicurezza. Abbiamo denunciato la questione e, nonostante gli accertamenti effettuati anche dagli organi competenti, nulla è di fatto cambiato. Si continua a lavorare in una situazione di stress legato a spazi ridotti e mal confacenti ad una simile realtà produttiva. I sindacati, unitamente alla Rsu e Rls eletta all'interno della Baldassari, proclameranno lo sciopero per l'intera giornata di venerdì 18 ottobre: la questione degli stabilimenti e della sicurezza sul lavoro non può più essere rimandata. Richiediamo da subito di incontrare la Società Baldassari da Confindustria, richiedendo misure immediate. Non possiamo accettare che chi dovrebbe porre in essere ogni strumento utile al fine di evitare gli infortuni non riesca neanche a condividere con serenità e attenzione i percorsi e i cambiamenti con la Rls e con la Rsu, nonostante gli sforzi e le attenzioni che ogni giorno i Rappresentanti del Lavoratori pongono in essere. Come non possiamo più accettare che a seguito di accertamenti effettuati dagli organi competenti nulla cambi".