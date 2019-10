Piana



Panda Baskin e Fratres in palestra

martedì, 29 ottobre 2019, 09:30

Un sodalizio iniziato un paio di anni fa, quello fra i Panda Baskin, attività sportiva ispirata al basket rivolta a ragazzi/e con qualsiasi disabilità, e ragazzi/e normodotati, che giocano insieme in un'unica squadra, e il gruppo donatori di sangue Fratres di Altopascio. Due realtà importanti e in crescita, che in modo differente si occupano di solidarietà e si impegnano in ambito sociale. Grazie al prezioso contributo dei Fratres, la squadra di baskin ha potuto rinnovare completamente il materiale sportivo con cui settimanalmente si allenano i ragazzi. Palloni, cerchi, birilli, attrezzi di vario genere: un investimento davvero importante per il gruppo. Una delegazione dei Fratres Altopascio, nelle persone del presidente Giovanni Fommei, della capogruppo Isa Matteoni e di Luciano Ortu, vicepresidente, ha consegnato personalmente il materiale durante l'allenamento del sabato pomeriggio, oltre a nuove t-shirt da gioco. L'auspicio del sodalizio altopascese è che il lavoro portato avanti da entrambi i "gruppi" trovi sostegno nella comunità e possa crescere ulteriormente.