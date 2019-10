Piantato l'olivo al centro della rotonda di Rughi

Altri articoli in Piana

sabato, 26 ottobre 2019, 09:14

Immensa delusione e amarezza per i tanti genitori della scuola Primaria di Porcari che, mentre erano in attesa di un'assemblea pubblica richiesta con 200 firme, si sono invece ritrovati approvato in Consiglio d' Istituto il progetto che prevede il pranzo in classe.

venerdì, 25 ottobre 2019, 20:02

Il gruppo consiliare di Capannori "Lega per Salvini Premier" interviene con una nota dopo l'ultimo consiglio comunale

venerdì, 25 ottobre 2019, 16:23

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla via Pesciatina a Lappato. Un'auto è finita contro un muro al lato della strada e il conducente è stato trasferito con l'elicottero Pegaso a Pisa

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:03

Il sindaco ieri ad Artè ha presentato il progetto spiegando come ingenti risorse siano state attratte partecipando a bandi regionali e statali

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:03

Il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso commenta i progetti di riqualificazione di Capannori centro annunciati dal sindaco Menesini ad Artè giovedi 23 ottobre

venerdì, 25 ottobre 2019, 12:32

La consigliera comunale del Pd Laura Lionetti è stata eletta nel coordinamento regionale di Anci Giovani durante l'assemblea congressuale svoltasi mercoledì scorso a Firenze