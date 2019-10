Poliziotto cerca funghi nel bosco e trova un involucro di cocaina

Altri articoli in Piana

domenica, 6 ottobre 2019, 18:35

Pareggia in casa il Tau Calcio contro il Fucecchio e ottiene un punto prezioso per la squadra, che trova così un primo riscatto dopo la situazione di difficoltà delle scorse settimane. I ragazzi di mister Cristiani affrontano la partita con un piglio più deciso e fronteggiano bene il Fucecchio, che...

domenica, 6 ottobre 2019, 14:48

Massimo Mei e Federica Proietti sono i vincitori della 25° edizione della storica “Maratonina del Campanone”, tradizionale appuntamento autunnale a Lammari con le lunghe distanze. Anche se la partecipazione degli atleti non è stata altissima, il livello della gara è stato decisamente alto, inoltre diversi atleti hanno partecipato alla prima...

sabato, 5 ottobre 2019, 19:14

L'assessore Del Chiaro: "Intendiamo cioè favorire una migliore convivenza nella comunità, riconoscendo diritti e doveri"

sabato, 5 ottobre 2019, 18:55

Un appuntamento che si ripete con regolarità, un sabato al mese in cui i volontari di WWF Alta Toscana e dei circoli di Capannori e Valdera di Legambiente si concentrano interamente a fare attività di pulizia e sistemazione delle tre aree umide, autentici gioielli naturalistici

sabato, 5 ottobre 2019, 18:09

I gruppi FI e FDI di Capannori, presenteranno, tramite i loro capigruppo in consiglio comunale Scannerini e Petrini, una interpellanza congiunta per portare alla luce in sede istituzionale il problema e trovare una soluzione

sabato, 5 ottobre 2019, 13:50

Il cantautore livornese Bobo Rondelli e l'archeologo e scrittore di fama nazionale Valerio Massimo Manfredi sono gli ospiti più importanti di "Capannori Underground Festival 2019", la rassegna di "Lucca Underground Festival" che si articolerà in tre appuntamenti il 12, il 19 e il 26 ottobre al teatro Artè e al...