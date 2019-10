Piana



Quasi terminato il nuovo marciapiede di Rughi

sabato, 5 ottobre 2019, 10:38

Procedono speditamente i lavori di costruzione del nuovo tratto di marciapiede in via romana ovest in località Rughi. Un intervento molto atteso dalla popolazione perché metterà definitivamente in sicurezza il passaggio pedonale in una zona in cui la strada è molto stretta e quindi molto pericolosa. Il nuovo marciapiede unisce i due tratti costruiti recentemente, uno terminante davanti alla chiesa e l'altro in prossimità dell'ex ristorante Corallo.

"Non è stato un lavoro da poco - fa sapere l'assessore ai LLPP Franco Fanucchi - erano molti anni che, a più riprese, in questo tratto erano stati fatti studi di fattibilità e finalmente siamo riusciti, abbattendo parzialmente la recinzione del Centro Anziani, spostando un lampione di illuminazione pubblica e tagliando purtroppo anche un albero, a superare tutte quelle difficoltà che fino ad ora avevano reso l'opera impossibile. Desidero sottolineare - conclude Fanucchi - la fattiva collaborazione di tutte le numerose famiglie che hanno sottoscritto un accordo bonario con l'Ente per l'occupazione delle aree di loro proprietà su cui insiste tutta l'opera. Se è stato possibile portare a termine l'opera, grande merito spetta anche a loro: grazie da parte di tutta l'amministrazione comunale di Porcari".