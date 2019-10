Piana



Rfi consegna le chiavi della stazione al Comune

lunedì, 21 ottobre 2019, 16:23

La ex stazione ferroviari di Porcari diventerà presto un luogo aperto a disposizione delle associazioni del paese. La notizia che tanti attendevano ora è ufficiale e la consegna delle chiavi, finalizzata a sopralluoghi mirati per stabilire l'esatta utilizzazione degli spazi, è avvenuta venerdì scorso nelle mani del sindaco Fornaciari e del vicesindaco Fanucchi.

Un atto simbolico di grande significato che arriva al termine di un iter complesso, avviato con la ristrutturazione completa del fabbricato, dalla facciata alla sala di attesa, intervento che è stato a carico di Rfi. Il fabbricato, peraltro già dismesso da tempo nella sua funzione originale, sarà dunque convertito in uno spazio a disposizione di tutti per aggregazione culturale, diventando sede permanente di attività di carattere sociale. In totale si tratta di cinque locali più un bagno fra piano terra e primo piano.

Ora si apre dunque una fase esplorativa, che porterà ad individuare i soggetti a cui affidare i locali. In tempi brevi sarà indetta una manifestazione di interesse rivolta alle associazioni del territorio.

"Siamo felici di essere arrivati a questo importante obiettivo - commenta il sindaco Leonardo Fornaciari -, in attesa di concretizzare e ratificare il contatto di comodato che ci consentirà di gestire per il futuro gli spazi della ex stazione, obiettivo a lungo anche attraverso l'impegno dell'ex consigliere David Del Prete. Ringraziamo Rfi che ha compreso le nostre buone intenzioni accettando la nostra richiesta di gestione dell'immobile, che dunque potrà tornare a breve ad essere un luogo più vivo e frequentato grazie alla presenza delle nostre associazioni".

"Si tratta di un grande passo avanti anche in fatto di sicurezza - aggiunge il vicesindaco Fanucchi - che sarà più e meglio garantita grazie ad un presidio da parte di chi andrà ad occupare i locali. Sono molti anni che ci battiamo per avere la gestione dell'immobile proprio per scongiurare rischi di degrado e abbandono. La presenza costante degli operatori servirà proprio a questo scopo".