Piana



Rio Sana, si rimuovono i detriti sotto l'attraversamento di via don Emilio Angeli

martedì, 8 ottobre 2019, 17:27

Proseguono i lavori di sicurezza idraulica lungo il rio Sana in località Regini a Segromigno in Piano, vicino al confine con Segromigno in Monte, realizzati dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con il Comune di Capannori. Come ha potuto verificare l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, che si è recato sul posto per seguire da vicino l'opera, ieri (lunedì), grazie all'uso di un mezzo attrezzato, sono iniziati i lavori di rimozione dei detriti sotto l'attraversamento stradale di via don Emilio Angeli. Un intervento particolarmente rilevante, questo, perché teso ad asportare pietre, terra e altri materiali che nel corso del tempo si sono accumulati nella tombatura, rallentando il deflusso delle acque.

Lungo via don Emilio Angeli, in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Sana, l'amministrazione Menesini ha anche in programma un miglioramento della sicurezza stradale mediante l'installazione di un guard rail e l'asfaltatura del margine stradale.

L'intervento di sicurezza idraulica in località Regini riguarda anche il rifacimento di un muro di contenimento del rio, la pulitura spondale e la risagomatura. L'obiettivo è quello di migliorare il deflusso delle acque evitando gli allagamenti nella zona, con conseguenze su terreni, immobili e la viabilità.