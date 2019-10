Piana



Sabato 26 ottobre si inaugura il rinnovato Parco della Rimembranza di Colle di Compito

giovedì, 24 ottobre 2019, 13:11

Sabato 26 ottobre alle ore 15.00 è in programma l'inaugurazione del rinnovato Parco della Rimembranza di Colle di Compito interessato da importanti lavori di riqualificazione realizzati dall'amministrazione comunale che lo hanno reso ancor più luogo di socializzazione e di valorizzazione della memoria.

L'iniziativa prenderà il via con una parata lungo le vie del paese aperta dalla Filarmonica 'G.Puccini' di Colle di Compito che vedrà la partecipazione delle associazioni dei combattenti e reduci, dell'associazione Carabinieri, dell'associazione Bersaglieri, dell'associazione Alpini, dei donatori di sangue di Colle di Compito e di altre associazioni di volontariato. Il corteo raggiungerà il Parco della Rimembranza dove è in programma la cerimonia di inaugurazione che si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini e vedrà un intervento musicale a cura della Filarmonica 'G.Puccini' di Colle di Compito.