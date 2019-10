Piana : capannori



Saranno realizzati 14 nuovi attraversamenti pedonali rialzati

mercoledì, 2 ottobre 2019, 15:12

In arrivo sul territorio 14 nuovi attraversamenti pedonali rialzati. L'obbiettivo che l'amministrazione Menesini intende raggiungere con la realizzazione di queste opere di moderazione del traffico su alcune viabilità comunali è quello di indurre gli automobilisti a contenere la velocità di percorrenza di alcuni tratti stradali e consentire ai pedoni di muoversi in condizioni di maggiore sicurezza.

I lavori per l'installazione dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati inizieranno a metà ottobre e prevedono un investimento di circa 40 mila euro. Saranno realizzati su strade comunali in prossimità di punti di interesse pubblico, come fermate dell'autobus, scuole e parcheggi e comunque dove è necessario aumentare la sicurezza dei pedoni.

"Con l'installazione di questi nuovi dispositivi finalizzati a moderare la velocità dei mezzi in transito andiamo a realizzare un intervento significativo per migliorare la sicurezza stradale, nell'ambito del progetto 'Strade sicure' a favore, in particolare, degli utenti deboli della strada come bambini e anziani - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. La sicurezza stradale è un obiettivo strategico per la nostra amministrazione che stiamo perseguendo attraverso vari interventi, tra cui proprio l'installazione di queste opere di moderazione del traffico".

Gli attraversamenti pedonali rialzati saranno realizzati in via Nuova (Camigliano), via di San Gennaro (Gragnano), via del Fanuccio, via S. Donnino, via del Parco - zona Caipira (Marlia), via Villa Fontana, via delle Ville (San Colombano), via Eugenio Montale (Lammari), via del Marginone (Pieve San Paolo), via dell'Isola - in due punti (Lunata), via Romana (Capannori), Via di Vorno (Badia di Cantignano), Via Nuova (Colle di Compito).