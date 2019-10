Piana



Scannerini (FI): "Fognature e varchi, i cittadini sono stanchi di essere presi in giro"

giovedì, 24 ottobre 2019, 19:00

Il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Capannori, Matteo Scannerini interviene in merito alle reti delle fognature e all'acquedotto del Viale Europa di Marlia e Lammari.

"Ieri sera - esordisce - abbiamo appreso, in consiglio comunale, che le reti delle fognature e dell'acquedotto del Viale Europa di Marlia e Lammari saranno estese a partire dal 2020. Bene. Senza dubbio un'ottima notizia. Non si è scritto però che tale comunicazione è avvenuta durante la risposta alla nostra interrogazione sull'istallazione dei varchi elettronici per il controllo del senso unico alternato dei TIR. Ebbene, abbiamo appreso dal sindaco che attualmente tutto è fermo. I lavori modificheranno ovviamente la viabilità in maniera consistente e quindi ,per ora, niente varchi. Alla nostra successiva replica, dove si è chiesto ulteriormente: "al termine dei lavori però, prima della riapertura della normale circolazione, ci saranno o non ci saranno queste benedette telecamere che i cittadini aspettano da 8 anni ?", la risposta è stata evasiva".

"Abbiamo capito - incalza - che, forse, gli accordi sbandierati con il ministero delle infrastrutture e le numerose promesse accumulate, erano solo a scopo elettorale. Proprio ora infatti, visto che a breve verrà aperto il cantiere, sarebbe il momento di ottimizzare e quindi istallare i varchi. Oltre ovviamente a poter riasfaltare in maniera organica, non a toppe, tale arteria oramai completamente dissestata; situazione che denunciamo oramai dal lontano 2009".

"I cittadini - conclude - sono stanchi di respirare aria rarefatta dalle emissioni dei tir, che circolano tranquillamente ad ogni ora senza rispettare l'ordinanza di senso unico alternato. Sono stanchi anche di essere presi in giro. Non si può fare? Almeno abbiate il coraggio di dirlo. Ma affermatelo una volta per tutte e mettiamo fine a questa storia".