Sconfitta interna per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:44

Serata storta e sconfitta casalinga per la Farmacia Biagi Capannori che nella seconda giornata del campionato di Promozione perde contro il Rossoblù Montecatini (52-72). I biancorossi partono avanti nel primo quarto e poi calano sulla distanza lasciandosi sfuggire uno scontro diretto importante in chiave playoff. Ora per i ragazzi di Bernabei c'è un turno di riposo per poi tornare in campo il 5 novembre nella difficile trasferta di Carrara.

FARMACIA BIAGI: Lombardi, Puccinelli ne, Dini 1, Ghiarè 11, Del Dotto 3, Barsotti 7, Pardini 7, Panzino, Piochi ne, Coluccio 2, Del Sorbo 13, Masini 8

Sconfitta maturata nel finale anche per il gruppo dell'Under 20 che nell'anticipo della quinta giornata conduce l'incontro per 38 minuti per poi perdere in casa 54-59 contro la Libertas Montale.

Vittoria convincente invece per la Farmacia Biagi nel campionato Under 18 Silver che all'esordio vince in trasferta ad Agliana conducendo fin dalle prime battute.

FARMACIA BIAGI: Caredio, Magnani, Colombi, Asti 4, Del Dotto, Paoletti 14, Bernardoni 6, Frediani 4, Ragghianti, Di Giovanni, Piazzolla 9, Avdiu 26. All. Bernabei

Successo casalingo anche per la Veravision Capannori nel campionato Under 16 Silver contro il Vela Viareggio (84-57) riuscendo a tenere sempre in mano le redini dell'incontro.

VERAVISION: Kola 32, Aliu, Di Martella Orsi 23, Biagetti, Frediani 3, Puccinelli 8, Pinochi 3, Tafa, Grazzini 3, Paterni 8, Benedetti 4, Riccucci. All. Piochi

Inizia con una sconfitta invece il cammino dell'Under 13 che perde 38-98 contro il Bc Lucca e continua il proprio percorso di crescita.