Piana



Scontro fra tre auto, grave uno dei conducenti

giovedì, 24 ottobre 2019, 16:26

di eliseo biancalana

Brutto incidente oggi pomeriggio sul Viale Europa a Lammari tra tre automobili. Uno dei tre conducenti, 79 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Luca.



L'incidente è avvenuto nelle vicinanze del centro commerciale Airone poco dopo le 15. Sono rimaste coinvolte una Fiat Panda, una Smart e una Cruiser. Sul luogo il 118 ha inviato due ambulanze delle Misericordie di Lucca e di Marlia e un'automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso che però non è potuto intervenire per il maltempo.



Ad avere la peggio è stato l'anziano conducente della Panda, trasportato in codice rosso al San Luca. Meno gravi le condizioni degli altri due automobilisti. In un'auto erano presenti anche dei cagnolini, che sono stati anche loro soccorsi. L'incidente ha provocato rallentamenti del traffico che è stato regolato dagli agenti della polizia municipale di Capannori.



Il 79enne ha riportato un politrauma. E' ancora in prognosi riservata. Previsto nelle prossime ore il trasferimento a Pisa.