Si amplia il progetto di baratto sociale. Fondo anticrisi straordinario da 35 mila 800 euro

sabato, 12 ottobre 2019, 12:49

Un fondo anticrisi straordinario, da 35.800 euro, che verrà erogato prima della fine dell'anno. È questa la decisione dell'amministrazione D'Ambrosio per rispondere con ancora maggiore concretezza e puntualità alle necessità di sostegno economico avanzate dalle persone disoccupate e dai pensionati over 65. Una cifra che va ad aggiungersi agli altri 57 mila 500 euro già stanziati a inizio 2019, di cui stanno beneficiando ben 103 cittadini altopascesi. Sale ancora, inoltre, il contributo economico dedicato a coloro che, senza lavoro, decidono di firmare il patto sociale di cittadinanza e di aderire al baratto sociale: la cifra, infatti, sarà ora di 2000 euro a persona (contro i 1000 del passato fondo anticrisi), per un totale di 200 ore di lavori socialmente utili.

«Il fondo anticrisi funziona ancora di più e ancora meglio da quando abbiamo istituito il baratto sociale, perché alla base non deve esserci solo il supporto immediato, ma soprattutto il varare politiche e iniziative in grado di offrire alle persone in difficoltà una nuova possibilità di inserimento sociale e lavorativo – spiegano il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore al sociale, Ilaria Sorini –. Non è una mera assistenza quella che vogliamo garantire, ma un supporto concreto affinché le persone possano reinserirsi nel mondo del lavoro. Più che un sussidio a fronte di una condizione svantaggiata, noi crediamo nella retribuzione a fronte di un lavoro svolto: sia il progetto di baratto sociale sia l'intervento di "Diamoci una mano" hanno infatti proprio questo merito, ovvero dare un contributo economico a fronte di un'attività socialmente utile svolta a vantaggio di tutta la collettività».

I REQUISITI. Possono presentare domanda al fondo anticrisi i disoccupati con un Isee non superiore a 7700 euro e i pensionati over 65 con un Isee non superiore a 8600 euro. Inoltre i partecipanti non devono avere in corso interventi relativi al reddito di cittadinanza entro la scadenza del bando.

Per presentare la domanda c'è tempo fino al 31 ottobre. La domanda, reperibile all'Ufficio sociale o online a questo link: www.comune.altopascio.lu.it/pa/fondo-anticrisi-2019/, deve essere consegnata all'Ufficio protocollo del Comune di Altopascio, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13.

Per informazioni: 0583.216353/216907.