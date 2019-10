Piana



Silvana Pisani segretaria del Pd fa il salto della quaglia e aderisce a Italia Viva di Matteo Renzi

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:04

Anche a Capannori sarà presente 'Italia Viva', il nuovo soggetto politico nato dall'iniziativa di Matteo Renzi e che ha visto il suo primo momento ufficiale il 18, 19 e 20 ottobre alla Leopolda di Firenze.

Adesione di spicco per Capannori è quella di Silvana Pisani, che, dopo aver preso parte ai lavori della Leopolda, ha scelto di entrare a far parte di 'Italia Viva'.

«Si tratta – ha spiegato Pisani – di un passaggio naturale a un soggetto che, per la mia storia politica e per i valori che hanno sempre caratterizzato il mio agire, sento molto vicino. Pur non condividendo tutte le scelte di Matteo Renzi, o i modi da lui utilizzati in certe occasioni, mi sono sempre rispecchiata nella sua visione politica concreta, del fare e, a mio parere, 'Italia Viva' è più vicina a quegli ideali di centro che da sempre sono il mio punto di riferimento e che, qua, trovano la giusta valorizzazione mettendo al primo posto i valori della nostra cultura, ma guardando con lucidità e determinazione alla realtà e al futuro. Queste sono le ragioni che mi hanno portata a dimettermi da segretaria del Partito Democratico di Capannori e ad aderire a 'Italia Viva'».

Silvana Pisani prosegue spiegando: «Quello che, invece, non cambia è il mio sostegno all'amministrazione Menesini, che potrà sempre contare sul mio fattivo contributo sia in consiglio comunale, sia a fronte di qualsiasi iniziativa o progetto. La mia, infatti, non è un'uscita che mi allontana dai 'compagni di viaggio" che ho incontrato durante il mio percorso all'interno del Partito Democratico. E', molto più semplicemente, un'adesione a un progetto nuovo, ricco di stimoli e di potenzialità, che cammina nel solco del centro sinistra per cercare di dare ancora più voce e più forza a quei cittadini che non si sentono pienamente rappresentati dal Pd o da altri partiti e movimenti, attingendo ai valori e alle idee di quel centro che, forse, è rimasto un po' in ombra e disorientato dalla attuale politica, ma che ha voglia di impegnarsi, dando il proprio contributo, passando dall'astensionismo e dal dire al fare!. Secondo la mia visione, quindi, la nascita di 'Italia Viva' a Capannori è un modo per andare oltre l'attuale perimetro di riferimento aprendo a quelle cittadine e cittadini che non si riconoscono nel fanatismo, nel populismo, nel sovranismo, che vogliono conferire maggiore incisività alla stessa amministrazione e dare una nuova linfa alla politica capannorese».

Quella di Silvana Pisani non è certo stata una scelta facile, come lei stessa afferma: «Decidere di lasciare un gruppo di persone con le quali si è lavorato bene, amici con i quali si è condiviso battaglie, lotte e vittorie, non è mai una scelta facile. Lascio, però, un Pd a Capannori forte di un notevole risultato elettorale, in un momento storico in cui non era scontato e tutto ci remava contro, un gruppo di persone coeso e molto valido dal punto di vista politico, ma anche (e forse soprattutto) umano, con il quale ho fatto delle bellissime esperienze. A tutti loro va il mio ringraziamento per quanto fatto assieme. E, su tutti, intendo ringraziare pubblicamente il sindaco di Capannori Luca Menesini che mi ha manifestato fiducia e sostegno in questa scelta, nella consapevolezza del mio modo di vivere la politica, con trasparenza, coerenza, passione, mettendoci la faccia, sempre e comunque a fianco dei cittadini.

Mi avvio verso questa nuova 'sfida', fondamentalmente perché credo sia importante, per chi fa politica, vivere una stagione come quella che stiamo attraversando, con la voglia e curiosità di scoprire nuovi orizzonti e nuovi confini, sicura che così potrò essere ancor più di supporto per coloro che mi hanno dato fiducia, votandomi e per coloro che vogliono partecipare a questa nuova esperienza"