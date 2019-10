Piana : capannori



Sorpreso in possesso di cocaina, arrestato marocchino

mercoledì, 16 ottobre 2019, 11:38

Un cittadino marocchino di 33 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo straniero è stato controllato dai militari nel comune di Capannori, a Paganico, lungo la pubblica via, nei pressi di un'area boschiva dove era stato notato un movimento sospetto di auto che sostavano per pochi minuti per poi ripartire.



Il marocchino è stato così sorpreso in possesso di 10 confezioni di cocaina per complessivi 13 grammi, occultati tra i vestiti. Nella zona circostante, perquisita con l'ausilio di una unità cinofila del nucleo carabinieri di Pisa San Rossore, è stato successivamente recuperato, occultato tra la vegetazione, un barattolo in vetro contenente ulteriori 16 grammi, 2 bilancini, vario materiale atto a confezionamento e spaccio e la somma di denaro di 4mila e 200 euro, provento dell'illecita attività.



Nei confronti del marocchino è stato celebrato questa mattina, contestualmente all'udienza di convalida dell'arresto, il processo con rito direttissimo. Ha patteggiato 1 anno e 6 mesi di reclusione. È stato rimesso in libertà con il divieto di dimora nei comuni di Lucca e Capannori.