Piana



Successo della prima edizione del cicloraduno "Da griglia a griglia" by Torretta Bike

martedì, 1 ottobre 2019, 11:35

Grande affluenza di ciclisti a Porcari, domenica 29 settembre, per la prima edizione della "Da Griglia a griglia", cicloraduno di Mtb organizzato dall'associazione Torretta Bike di Porcari, che da 30 anni organizza anche la ben più famosa Padulata. Sono stati 120 gli iscritti per questa che è semplicemente un raduno di appassionati delle ruote grasse.

I partecipanti si sono cimentati su un percorso di 33 km che, partendo da piazza Orsi, si è snodato sulle colline di San Martino in Colle e di Montecarlo per arrivare di nuovo a Porcari sulla sommità della collina della Torretta dove ha avuto luogo una bellissima grigliata per tutti gli iscritti.

"Niente competizione quindi, niente assillo del risultato a tutti i costi - spiega il presidente dell'associazione Giorgio Tomei -, ma solo passione per lo sport preferito, divertimento, riscoperta degli angoli più belli del nostro territorio e buona cucina. Ringrazio tutti gli oltre 40 membri della nostra associazione che si sono adoperati nelle settimane precedenti per preparare il percorso ripulendo tutti i sentieri da rovi e sterpaglie ed anche coloro che hanno organizzato il ristoro finale vero fiore all'occhiello di tutta la manifestazione. Siamo stati premiati con molti elogi da parte di tutte le persone che hanno preso parte alla pedalata anche da fuori provincia, cosa che ci spronerà il prossimo anno a fare ancora meglio".