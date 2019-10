Piana



"Tau Calcio, un gruppo in ripresa fisica e mentale": la parola a mister Cristiani

venerdì, 18 ottobre 2019, 17:50

Un gruppo in piena ripresa fisica e mentale: si presenta così il Tau Calcio, impegnato nel campionato di Eccellenza, in vista della partita contro la Pontremolese, programmata per domenica 20, alle 15, allo stadio di Altopascio. A parlare è proprio il mister, Pietro Cristiani, che giorno dopo giorno sta modellando la squadra. "C'è ripresa mentale nel gruppo, oltre che fisica, e questo è molto importante - spiega -. I ragazzi si stanno allenando bene, chi doveva recuperare ha recuperato e sta emergendo l'anima del gruppo, che si presenta sempre più affiatato".

Dopo una prima vittoria e tre sconfitte, il Tau ha risollevato la testa con i due pareggi, uno in casa contro il Fucecchio e uno fuori con il San Miniato Basso: due punti importanti, a cui la formazione amaranto vorrebbe aggiungere i tre punti della vittoria. "Domenica giochiamo per vincere, come sempre - conclude il mister -. La Pontremolese non è una squadra semplice, ha esperienza, gioca molto: saremo concentrati e motivati e imposteremo il gioco in modo da valorizzare i nostri punti di forza".