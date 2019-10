Piana



Tau, Dal Porto: "Con il Fucecchio serve tattica e determinazione"

venerdì, 4 ottobre 2019, 17:42

Dopo gli umori un po' abbattuti nel primo giorno di allenamento, è tornata la voglia di riscatto nel Tau Calcio, impegnato nella preparazione della partita di domenica, che vedrà la formazione amaranto scendere in campo contro il Fucecchio. Un campionato iniziato in salita per la squadra di mister Cristiani che, in questa settimana, ha lavorato duramente per trovare quell'approccio diverso che serve per sbloccare la situazione.

«Tra influenze e infortuni non siamo nella condizione migliore - commenta Maurizio Dal Porto, direttore sportivo del settore Eccellenza -, ma tutta la società è vicina alla squadra e al mister. Abbiamo chiesto loro il massimo impegno e per come si stanno allenando, per la grinta che ci stanno mettendo, si meritano di trovare il risultato positivo. Hanno bisogno di risultati e di certezze per riconquistare un po' di fiducia».

«La squadra è unita - prosegue Dal Porto -, va trovata la nostra chimica e per questo serve un po' di tempo perché il gruppo è completamente nuovo».

Il match di domenica 6 non si preannuncia certo facile: «Il Fucecchio ha esperienza, anche se ha cambiato tante cose rispetto all'assetto dello scorso anno. L'attaccante Sciapi, per esempio, è considerato uno dei più forti della categoria. La difesa è stata rinnovata, ma il portiere e il capitano arrivano dallo scorso anno, quindi si conoscono e questo agevola il gioco. È una squadra aggressiva, non sarà una partita facile, ma noi dobbiamo essere positivi e dare tutto per uscire da questa situazione di difficoltà. Come dico sempre il campionato si decide domenica dopo domenica e ora è arrivato il momento di vincere».

Il mister si troverà a fare scelte obbligate per la formazione, date le diverse defezioni per infortuni o influenza: così per Rossi, Pratesi e Antoni, i primi due influenzati e il terzo infortunato, anche se sulla strada del recupero; continua a essere infortunato anche Mengali, che però ha ripreso gli allenamenti. Anche Del Sorbo è in recupero, mentre Frugoli non dovrebbe essere a disposizione».