Tau, Dal Porto: "Contro il San Miniato servono difesa e concentrazione"

venerdì, 11 ottobre 2019, 12:07

Per il consigliere comunale della Lega Domenico Caruso, il bando emanato dal comune di Capannori per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione presenta criticità capaci di generare disparità di trattamento a favore di cittadini stranieri che dovranno essere corrette prima della formazione della graduatoria definitiva

venerdì, 11 ottobre 2019, 11:56

Il sindaco Leonardo Fornaciari ha attributo le deleghe al neo consigliere Alessio Gigli, subentrato al dimissionario David Del Prete. Gigli si occuperà di Giovani e Futuro, Sport, Turismo e Valorizzazione della via Francigena, gli stessi incarichi già sulle spalle del suo predecessore

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:27

La Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo organizza per sabato 12 ottobre dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la propria sede in Montecarlo, via Roma, 3 - Istituto Pellegrini-Carmignani - 2° piano (sopra la Biblioteca Comunale) un "Open Day" della Scuola di Musica

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:17

Bama che torna per il terzo turno tra le mura del PalaBridge di Ponte Buggianese, domenica pomeriggio alle 18. In questo inizio di campionato non certo facile i ragazzi di Novelli se la dovranno vedere con la Virtus Siena, retrocessa dalla serie B.

venerdì, 11 ottobre 2019, 10:00

Un italiano di 25 anni, dipendente di una società di spedizione, è stato arrestato dai carabinieri nel comune di Montecarlo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

venerdì, 11 ottobre 2019, 09:32

Nella settimana nazionale della dislessia, l’Aid (associazione italiana dislessia) di Lucca ha scelto Porcari per concludere una serie di incontri su questo tema. Una scelta che premia la sensibilità che l’amministrazione comunale ha sempre posto in relazione a queste tematiche