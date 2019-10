Torna a Porcari il magico mondo dell’Oriente

Altri articoli in Piana

martedì, 15 ottobre 2019, 17:55

Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio alle 16.40 per a Marlia, all'interno della ditta Baldassari Cavi-Trafileria in via San Martino

martedì, 15 ottobre 2019, 16:53

Petrini (FDI): Nei giorni scorsi abbiamo depositato una mozione in cui chiediamo, al consiglio comunale, di impegnare l'amministrazione a costruire un cimitero per gli animali di affezione a Capannori. La proposta è all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e prevede di individuare il luogo in cui costruirlo e di...

martedì, 15 ottobre 2019, 16:00

L'incrocio di via dei Franceschi con via della Chiesa e via Ponte Pinelli a Parezzana cambierà volto. L'amministrazione Menesini ha infatti deciso di dare il via a una sperimentazione, mediante barriere New Jersey e segnaletica, per rendere più sicura l'immissione da via dei Franceschi

martedì, 15 ottobre 2019, 13:38

Sabato lo stesso premio sarà assegnato allo scrittore Valerio Massimo Manfredi che sarà ad Artè per presentare il suo ultimo libro 'Quinto comandamento'

martedì, 15 ottobre 2019, 12:58

Il più bel modo di fare politica è stare in mezzo ai cittadini e ascoltare i loro bisogni. Con queste parole il sindaco Leonardo Fornaciari ha aperto questa mattina la conferenza stampa in cui è stato presentato il percorso che porterà il comune di Porcari a sperimentare il primo bilancio...

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:42

Il centro di Capannori sarà sempre più a misura di cittadino grazie a una serie di interventi di riqualificazione degli edifici, di potenziamento dei servizi e di miglioramento delle infrastrutture