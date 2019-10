Piana



Valerio Massimo Manfredi protagonista di "Capannori Underground Festival"

giovedì, 17 ottobre 2019, 11:25

'Una grande storia del secolo scorso sepolta nel silenzio' è il titolo del secondo incontro del 'Capannori Underground Festival' in programma ad Artè sabato 19 ottobre alle ore 17.15 che vedrà protagonista il noto scrittore di fama internazionale, archeologo e conduttore televisivo Valerio Massimo Manfredi. Manfredi concentrerà il suo intervento sulla sua ultima fatica letteraria, "Quinto comandamento". Nel suo libro l'autore ricostruisce le vicende di un sacerdote padre Marco Giraldi, che, dopo aver aiutato i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale, parte per la sua missione in Congo liberando migliaia di missionari con un commando di mercenari. Un sacerdote, Giraldi, che in seguito riuscirà anche a sfuggire ai sicari assoldati dalle multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta amazzonica e dei suoi popoli. A Valerio Massimo Manfredi sarà consegnato il premio 'Lucca Underground Festival' per la diffusione della cultura underground.

"Avere con noi un autore così importante che ha venduto circa 15 milioni di copie dei suoi romanzi in tutto il mondo non può che emozionarci – afferma Gianmarco Caselli ideatore e direttore del festival-. Valerio Massimo Manfredi è un grande esponente del mondo culturale di fama internazionale al quale con grande piacere conferiremo il premio 'Lucca Underground Festival' .

Per partecipare all'incontro è consigliata la prenotazione scrivendo a associazionevaga@gmail.com o chiamando il numero 347 4433915.

"Capannori Underground Festival" , ideato e diretto da Gianmarco Caselli, è organizzato e promosso dall'associazione Vaga (Visioni Atipiche Giovani Artisti) in collaborazione con Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Arci comitato Lucca Versilia.