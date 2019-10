Piana : capannori



Varato un nuovo "pacchetto" di asfaltature

sabato, 19 ottobre 2019, 11:51

La sicurezza stradale sempre più al centro dell'azione dell'amministrazione Menesini che mette in campo un nuovo e consistente 'pacchetto' di asfaltature per un investimento complessivo di 400 mila euro.

La posa di nuovo manto stradale interesserà, a partire dalla prossima primavera, varie viabilità comunali delle zone nord, centro e sud del territorio. Ma queste non saranno le uniche opere di asfaltatura che saranno realizzate dal Comune durante il prossimo anno. L'ente di piazza Aldo Moro sta infatti programmando altri interventi che nel corso del 2020 interesseranno ulteriori numerose viabilità comunali.

"Dopo un attento monitoraggio delle condizioni delle nostre strade e in seguito anche alle segnalazioni dei cittadini abbiamo realizzato un'attenta programmazione delle viabilità che necessitano di nuovo manto stradale, in alcuni tratti più danneggiati, nelle varie aree del territorio - afferma l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Quella che partirà a primavera è una prima tranche di interventi alla quale nel corso del prossimo anno ne seguiranno altre. Migliorare la viabilità comunale rendendola meglio percorribile e soprattutto più sicura è una vera priorità della nostra amministrazione come stiamo dimostrando con fatti concreti".

L'elenco delle stade che saranno interessate da questa prima tranche di lavori:Via di San Ginese, via di Villa, via della Circonvallazione (San Ginese di Compito); via del Molino (Castelvecchio di Compito); via San Cristoforo (Lammari); via dei Pieraccini (Lunata), via Galgani (Camigliano), via di Valgiano (Valgiano-Segromigno Monte); via di Pelago, via del Giardinetto (Marlia), via delle Selvette (Segromigno Monte), via dei Lazzaroni (Gragnano).