'Vetrina scolastica' 2019-2020': tutti i progetti

martedì, 1 ottobre 2019, 11:25

Spaziano dalla musica al cinema, dal teatro allo sport i 17 progetti educativi della 'Vetrina scolastica' per l'anno scolastico 2019-2020 che sono stati selezionati dal Comune con un apposito avviso pubblico di partecipazione. Progetti che andranno ad arricchire l'offerta formativa rivolta ai bambini e ai ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei quattro istituti comprensivi del territorio. ' La Vetrina scolastica' incentrata sul tema "Le Nuove Consapevolezze'- conoscenza del sé, consapevolezza delle proprie emozioni" è realizzata in collaborazione con associazioni e istituti comprensivi nell'ambito del 'Patto per la Scuola'.

"Anche quest'anno grazie alla 'Vetrina Scolastica' vengono proposti progetti di grande interesse in vari ambiti andando a potenziare l'offerta educativa delle nostre scuole, integrandosi con la normale attività didattica - sostiene l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Sono certo che riusciranno ad incuriosire, appassionare e far crescere i nostri studenti dando loro maggiori opportunità di apprendimento e conoscenza. Un'opportunità preziosa per la formazione dei bambini e dei ragazzi che ogni anno viene colta da numerose scuole che da tempo ne riconoscono la validità. Il tema comune al centro dei progetti ha un alto valore educativo, perché intende promuovere l'importanza di ascoltare se stessi e gli altri al fine di stabilire relazioni migliori e sempre più consapevoli".

Di seguito tutti i progetti della Vetrina Scolastica 2019-2020: ''Noi e gli animali '(Lav Onlus), 'Il lavoro raccontato' (Maestri del Lavoro), 'School of baseball'(DRK Sport ASD), 'Le nuove Consapevolezze' (Mirco Ungaretti Onlus), 'La natura ci ama' (M'AMO Onlus), 'Inner Peace Class' (Associazione Inner Peace), 'Calci, Regole e Valori' (ASD Sport Toscana Calcio Balilla), 'Accogliere le emozioni ridendo' (Associazione culturale e benessere 'Sogno D'acqua'), 'Laboratorio teatrale sul ruolo della cittadinanza 'Sconfiggere il Drago'(associazione culturale dello Scompiglio), 'Insieme agli altri...io cresco' (Paideia -Insieme per l'educazione), 'Progetto musica nelle scuole' (Filarmonica G. Puccini di Segromigno in Monte (capofila); 'La giostra musicale junior' (associazione culturale La rondine), 'Giocare a crescere' (associazione CRE.A. -creatività e apprendimento), 'Il teatro del sé' (FI.T.A.-Federazione italiana teatro amatori), 'Ciak si gira' (Cineforum Ezechiele 25,17), 'L'attore a 360°-corso di teatro, cinema e doppiaggio' (Experia), 'Nel ventre della balena' (associazione La Cattiva Compagnia).