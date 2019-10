Piana : capannori



Zappia (Lega): “Via del Fondaccio a Lammari infestata dai topi”

mercoledì, 2 ottobre 2019, 19:51

“Sono stati molti i cittadini che, nei giorni scorsi, hanno segnalato la presenza di topi in una zona di Lammari. Presenza che richiede un immediato intervento di derattizzazione”. A denunciarlo il consigliere comunale Bruno Zappia.

Pare che la strada, via del Fondaccio appunto, la sera sia popolata da topi che si spingono ovunque salendo addirittura sopra i cartelli stradali. “Sappiamo che la presenza dei topi è dovuta alla sporcizia – sottolinea il consigliere – e sicuramente i due canali nelle vicinanze richiedono una manutenzione più accurata.

Un’emergenza, secondo Zappia, che non può essere ignorata e che richiede, al fine di evitare l’insorgere di problematiche di tipo igienico sanitario, un’urgente opera di derattizzazione.

“Temo che questa mia richiesta si scontrerà con la sordità di questa amministrazione – conclude – dato che, solo poche settimane fa, il sottoscritto aveva segnalato anche un’altra urgenza, quella di una disinfestazione, da zanzare e altri animaletti, in via Martiri Lunatesi dove si trova lo sgambatoio per cani, che non ha trovato, però, risposta”.