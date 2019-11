A Porcari il "1° Palio della Spazzatura"

Altri articoli in Piana

domenica, 10 novembre 2019, 16:54

Doppietta dell'attaccante Riccardo Benedetti che assicura una vittoria importante al Tau Calcio Altopascio. La formazione di mister Cristiani vince infatti per 2 a 0 fuori casa contro il Castelnuovo

sabato, 9 novembre 2019, 12:18

Salto di qualità nelle dotazioni tecniche per la sicurezza stradale e la prevenzione dei rischi dovuti al gelo. L'amministrazione Menesini ha infatti acquistato cinque spargisale di ultima generazione, di alta qualità ed elevata efficienza, che saranno messi a disposizione delle associazioni di protezione civile del territorio

sabato, 9 novembre 2019, 11:45

Il pranzo è servito. Svolta storica per il servizio mensa di Altopascio: tornano le cucine nelle scuole comunali

sabato, 9 novembre 2019, 10:52

Seconda vittoria in pochi giorni, la prima stagionale in casa, per la Farmacia Biagi che con tre successi su quattro partite si conferma subito nelle parti alte della classifica

sabato, 9 novembre 2019, 09:52

Serata di piena attività per gli operai del comune di Altopascio, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. In via Firenze e in via dell’Agliaio sono caduti due alberi (da proprietà private) a causa della forte pioggia e vento.

sabato, 9 novembre 2019, 09:47

Era stato acquistato poco tempo fa e in occasione dell'allerta meteo dell'8 novembre è stato testato sul campo, con ottimi risultati. Si tratta di un sistema di comunicazione che rende indipendenti gli operatori della Protezione Civile dal funzionamento dei ripetitori telefonici