Piana



Al Museo Archeologico ed Etnografico "Athena" di Capannori espone Laura Venturi

martedì, 26 novembre 2019, 14:21

Al Museo Archeologico ed Etnografico “Athena” in via Carlo Piaggia a Capannori, dall’8 al 23 dicembre, espone le sue opere la pittrice Laura Venturi. La personale dal titolo: “Giochi di equilibrio” è curata dallo scrittore, critico e storico d’arte Ilario Luperini e realizzata dal Gruppo Culturale e Ricreativo “ La Sorgente” di Guamo, con il patrocinio del Comune di Capannori.

Laura Venturi, artista pisana e conosciuta a livello nazionale, premiata a Guamo, in occasione del VIII° Premio d'Arte "La Sorgente", espone una serie di sue opere in un interessante percorso di tele in sequenza e piccole istallazioni coloratissime sul tema dell'equilibrio, una ricerca personale iniziata con varie riflessioni sul libro “L'equilibrio della lucertola” del compositore Giovanni Allevi e maturate fino agli attualissimi squilibri di Pinocchio.

La pittrice, nata a Pisa dove lavora, ha iniziato gli studi artistici all’istituto “A. Passaglia” di Lucca sotto la guida di prestigiosi artisti come Giuseppe Ardinghi, Pierluigi Romani e Mario Palagi. Diplomata e perfezionata in affresco e pittura murale, ha successivamente continuato gli studi e frequentato vari corsi all’Istituto di Storia delle Arti dell’Università di Pisa. Da giovanissima si è avviata all’insegnamento dell’Educazione Artistica. Ha avviato l’attività pittorica molto presto esponendo i suoi lavori nell’ambiente toscano, italiano ed anche a livello internazionale ottenendo numerosi riconoscimenti e premi. Per citarne alcuni ha tenuto personali a Venezia, Milano, Bassano del Grappa, Sorrento, Ferrara, Modena oltre che in tutta la Toscana. E’ stata invitata a Palermo agli “Incontri d’Arte tra Toscana e Sicilia” per i 150 anni dall’Unità d’Italia, partecipato, in rappresentanza della Pittura Toscana Contemporanea, alla Festa dell’Europa ad Amilly, nei pressi di Parigi e a Villanova del Camì in Spagna, ha esposto a Milano, in Villa Rescalli Villoresi, in un eccezionale evento espositivo in occasione dell’Expo 2015 e a Venezia, con una mostra sul Canal Grande, per le manifestazioni della Biennale 2015, nel 2018, nel settore Maestri, al Sorrento Young Art Festival ed è stata convocata tra i 500 artisti che decoreranno la Iglesia di Los Angeles in Argentina. Ha opere in collezione di vari Musei ed enti pubblici. Fa parte dello storico Gruppo Labronico e dell'Archivio storico documentario di Lodovico Gierut di Pietrasanta. E’ socia fondatore di “Mariparalleli” e svolge il ruolo di coordinatore artistico del “Centro per l’Arte Tongiorgi” di Pisa dove organizza mostre e incontri culturali sull’arte per giovani e adulti. Le sue opere sono in esposizione permanente nella Galleria ‘GordioArt’ e al Palazzo Congressi a Pisa. Infine ecco che dall'8 dicembre Laura Venturi, porterà a far conoscere le sue opere nel Comune di Capannori. La mostra “Giochi di Equilibrio” a ingresso libero, sarà visitabile presso il Museo Civico Athena, nei seguenti orari: lunedi, venerdì e sabato, dalle ore 9 alle ore 12:30; martedì e giovedì ore 9-12:30 e dalle 14:30 alle 17:30. L’inaugurazione della mostra è prevista domenica 8 dicembre alle ore 17.