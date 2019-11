Piana



Al Rassicurati 'Che fatica essere naso!'

sabato, 23 novembre 2019, 16:17

Domenica 24 novembre, dalle 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la terza giornata dell’undicesima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Alle ore 16, il Laboratorio teatrale A.S.D. L’Allegra Brigata, l’Associazione Æliante e il Gruppo Scout Lucca metteranno in scena “Che fatica essere naso!” ispirato al racconto “Il naso” di Nikolaj Vasil’evič Gogol’, per la regia di Grazia Simi e Pierpaolo Solinas.

Alle ore 17:30, in concorso, la COMPAGNIA DEGLI EVASI di Castelnuovo Magra (La Spezia) presenterà“Senza Hitler” di Edoardo Erba.

Il tiranno che non fu artista, fantastoria dell’altro Hitler.

«Scarso talento, prova di disegno insufficiente». Fu il verdetto di non ammissione per il diciottenne Adolf Hitler all’Accademia di arti figurative di Vienna nel 1907. Cosa sarebbe diventato se avesse superato quest’ostacolo? Se l’è chiesto Edoardo Erba che su questo interrogativo ha architettato un’intrigante pièce, in cui immagina un ribaltamento di quel giudizio accademico e ne reinventa l’esistenza, attribuendogli una carriera di pittore mediocre, irrequieto che sostiene che Picasso è un’invenzione dei critici e che i dipinti di Mondrian sono solo dei quadretti colorati. Facendolo sorprendere in Svizzera da una giovane giornalista di nome Anne desiderosa di capire, curiosa di sapere perché quell’artista, con tecnica fotografica ottocentesca, popola le sue tele di morti, di scheletri, di personaggi sofferenti e urlanti in primo piano, usciti quasi da un inferno. Soggetti realistici, invero, che non gli hanno dato grande fama e prestigio, sia pure invitato ad una Biennale di Venezia cui non prenderà mai parte. Pronta ad infrangere nei primi anni 50 la privacy dello scontroso ed ossessionato uomo dei pennelli sessantenne che ha accanto a sé una modella fedele, Eva.

In questo crepuscolo degli dei mancati, la regia di Alessandro Vanello restituisce un ritratto del genio di bassa lega: ci sono lo squallore e il gelo delle pose nude della fervida compagna-modella, la prosopopea dell’Hitler ideologicamente rammaricato d’una Germania inerme e polemico con la razza ebrea dei galleristi e la liliale ricerca d’identità della civile reporter.

Edoardo Erba è considerato tra i talenti più brillanti della sua generazione; nato nel 1954, si è formato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano. “Maratona di New York” è il titolo più conosciuto fra i suoi scritti teatrali, tradotto in diciassette lingue, pubblicato in otto e rappresentato in tutto il mondo. Erba si è affermato nei maggiori premi nazionali, ha tradotto l’intero repertorio teatrale di Agatha Christie pubblicato da Mondadori, per la radio e la televisione scrive fiction, sit com e varietà, ed è docente di Scrittura per la scena per lo schermo all’Università di Pavia, e di Teatro per il Master di Drammaturgia dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica romana Silvio D’Amico.

Con Andrea Carli, Lucia Carrieri, Nicoletta Croxatto, Riccardo Avanzini per la regia di Alessandro Vanello.

Il biglietto d’ingresso per l’intero pomeriggio costa € 8,00 (€ 4,00 per bambini dai 7 ai 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

I programmi delle rassegne organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it o sulla pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.