Al Teatro dei Rassicurati la seconda giornata del festival “L’Ora di Teatro"

sabato, 16 novembre 2019, 15:36

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech, interviene dopo la richiesta di un incontro riguardo la situazione dell'azienda al ministro Patuanelli

sabato, 16 novembre 2019, 14:53

Stamani alle 12, nella scuola primaria di Altopascio (piazzale Dante Alighieri), si è tenuta l'inaugurazione del nuovo servizio realizzato dall'amministrazione comunale: il ritorno delle cucine nelle scuole, così da servire a tutti gli studenti altopascesi pranzi preparati direttamente sul posto

sabato, 16 novembre 2019, 12:42

Sale a sette l'organico della polizia municipale di Porcari. Da oggi (16 novembre) entra a fare parte del gruppo un nuovo agente: si tratta di Serena Giuntoli, che dopo 14 anni di servizio nel comune di Montopoli Val d'Arno si trasferisce nel paese della Torretta.

sabato, 16 novembre 2019, 12:32

Questa notte i carabinieri di Lucca hanno tratto in arresto per tentato furto in un'abitazione un cittadino tunisino di 21 anni, in Italia senza fissa dimora

sabato, 16 novembre 2019, 10:56

Sarà una figura che avrà il compito di monitorare e stimolare iniziative e provvedimenti per tutelare i diritti dei disabili, ad esempio per quanto riguarda l'accessibilità dei luoghi pubblici e delle strutture e le tematiche del lavoro, nonché di promuovere azioni per la diffusione della cultura dei diritti e dell'inclusione...

sabato, 16 novembre 2019, 10:09

Dopo le festività natalizie il comune promuoverà assemblee con i commercianti di Viale Europa per condividere come fronteggiare i mesi di lavoro sull'arteria