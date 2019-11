Piana



Al via il nuovo servizio “Il megafono di Capannori”

mercoledì, 13 novembre 2019, 13:21

L'apertura di un bando per ottenere un contributo, l'indizione di un concorso, la partenza di un nuovo servizio, l'avvio di una serie di assemblee pubbliche. Sono alcune delle notizie e informazioni "utili" che i cittadini di Capannori adesso possono ricevere direttamente sul proprio smartphone grazie a "Il Megafono di Capannori", il nuovo servizio attivato dall'amministrazione Menesini. È gratuito, aperto e tutti, e semplice da utilizzare, visto che richiede solo Whatsapp, una delle applicazioni di messaggistica più diffuse, e una connessione a Internet.

"Un nuovo servizio che rafforza l'azione dell'amministrazione comunale, in un'ottica di contatto più diretto e capillare con i cittadini – ha commentato il vice sindaco Matteo Francesconi nella conferenza stampa di presentazione -. Proseguendo il percorso già avviato negli scorsi anni, riteniamo molto importante la presenza del Comune di Capannori nelle principali piattaforme di comunicazione. Una presenza che in questo caso si caratterizza per l'invio alla popolazione di informazioni "utili" rafforzando l'efficacia dei nostri servizi e contribuendo a far conoscere in maniera più capillare le opportunità che ci sono per i cittadini. Per 'Il Megafono di Capannori' abbiamo scelto una piattaforma semplice e intuitiva come Whatsapp, che già utilizziamo con successo per altri servizi, a cominciare dal Cantoniere di paese e dall'Acchiapparifiuti. Invito quindi tutti i cittadini a iscriversi".

Per usufruire del nuovo servizio, attivato in via sperimentale, è necessaria l'iscrizione, che richiede un minuto. È sufficiente aggiungere in rubrica il contatto "Il Megafono di Capannori" con il numero 3281506289. Bisogna poi inviare a "Il Megafono di Capannori" un messaggio Whatsapp contenente il seguente messaggio: "Iscrivimi" seguito dal proprio nome e cognome. Seguirà una conferma dell'avvenuta iscrizione al servizio.

Saranno inviate solo informazioni di servizio di tipo "utile" quali, a titolo esemplificativo, attivazione di nuovi servizi di rilevanza comunale, pubblicazione di bandi per accedere a contributi o agevolazioni, concorsi e selezioni, avvio iscrizioni ai servizi scolastici e di trasporto, assemblee pubbliche di particolare rilevanza, ordinanze di rilevanza comunale, iniziative di particolare interesse pubblico. L'invio dei messaggi, pur non avendo una periodicità, sarà fatto garantendo un'efficace informazione ai cittadini.

"Il Megafono di Capannori" utilizza la funzione "liste broadcast" di Whatsapp, pertanto, a differenza dei gruppi, gli iscritti non possono sapere chi sono gli altri destinatari né possono vedere il loro numero di telefono, foto del profilo, nome o altro.

"Il Megafono di Capannori" è un servizio di solo invio dei messaggi e non può rispondere. Per contattare il Comune vanno quindi utilizzati gli altri canali.

Per ulteriori informazioni: www.comune.capannori.lu.it/ilmegafonodicapannori, ilmegafonodicapannori@comune.capannori.lu.it