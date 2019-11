Piana : montecarlo



Al via l’undicesima edizione del Festival “L’Ora di Teatro"

venerdì, 8 novembre 2019, 18:13

Domenica 10 novembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo prenderà il via l’undicesima edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A. - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.



Il Festival è un’occasione di confronto originale tra i volontari che operano e vivono nel campo dell’associazionismo a scopo sociale ed il mondo del teatro amatoriale.



Nelle 8 domeniche pomeriggio dal 10 novembre al 19 gennaio 2020 verranno presentati in sequenza una performance di Teatro Educazione o di Teatro Sociale ed uno spettacolo selezionato con un bando nazionale e proposto da una Compagnia di teatro amatoriale, inerente alcune specifiche tematiche sociali promosse direttamente dai partecipanti ai laboratori della prima parte della giornata.

Con l’occasione il Presidente F.I.T.A. Lucca, prof.ssa Mariella Cuomo, a nome del Direttivo Provinciale e delle 40 Compagnie affiliate, ringrazia sentitamente il Sindaco di Montecarlo, dott. Federico Carrara, e l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Marzia Bassini, per l’attenzione che in tanti anni di proficua collaborazione l’Amministrazione Comunale ha sempre dimostrato nei confronti di un movimento, quello degli appassionati praticanti del Teatro, gli “amatori”, che nella Provincia di Lucca sono davvero molti.



Il Presidente F.I.T.A. Lucca ringrazia, inoltre, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed in particolare il Presidente, dott. Marcello Bertocchini, per la fiducia ed il sostegno che da molti anni costituiscono la base sulla quale è stato possibile realizzare gli ideali e le finalità che animano l’Associazione.

Come oramai consuetudine, il programma del Festival L’Ora di Teatro si caratterizza per l’alta qualità dei lavori in concorso e per la varietà della proposta che spazia dal teatro contemporaneo al classico autoriale, un esperimento iniziato undici anni or sono, in direzione del pubblico, per provare a proporre teatro in modo nuovo e far sì che possa essere luogo di aggregazione culturale e sociale di tutto un territorio. Questo nuovo tipo di teatro si caratterizza non semplicemente per finalità educative, terapeutiche o riabilitative ma perché coniugando arte, cura e cambiamento sociale - ovvero finalità estetica ed etica - sceglie di operare lì dove la società ha particolari doveri nei confronti di alcune persone, cittadini in situazione di difficoltà ma non solo, cui il teatro può apportare un importante contributo di benessere e di condivisione.

Nella giornata conclusiva, domenica 19 gennaio, si terrà la prima edizione del Concorso Nazionale di Regia Teatrale “Buio, Sipario, Luce!”.



Programma XI Festival Nazionale “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale”

Teatro dei Rassicurati di Montecarlo

Dal 10 novembre 2019 al 19 gennaio 2020

Domenica 10 Novembre 2019, dalle ore 16

Performance socio-educativa

Istituto Comprensivo Statale Porcari - Scuola Primaria “Felice Orsi” / Porcari

“Il Mago di Oz” ispirato al romanzo “Il meraviglioso Mago di Oz” di L. Frank Baum, adattamento teatrale di Tiziana Rinaldi

Spettacolo in Concorso

Compagnia dell’Eclissi / Salerno

“La Signora e il Funzionario” di Aldo Nicolaj

Domenica 17 Novembre 2019, dalle ore 16

Performance socio-educativa

Istituto Comprensivo Statale Porcari - Scuola Primaria “Giorgio La Pira” / Porcari

“La storia infinita” ispirato all’omonimo romanzo di Michael Ende, adattamento teatrale di Tiziana Rinaldi

Spettacolo in Concorso

Compagnia Teatroimmagine / Salzano (Venezia)

“Opera XXX - I semi della follia” di Roberto Zamengo e Benoit Roland, tratto da “L’affaire de la Rue de Lourcine” di Eugène Labiche

Domenica 24 Novembre 2019, dalle ore 16

Performance socio-educativa

Laboratorio teatrale A.S.D. L’Allegra Brigata, Associazione Æliante e Gruppo Scout Lucca / Lucca, Capannori

“Che fatica essere naso!” ispirato al racconto “Il naso” di Nikolaj Vasil’evič Gogol’

Spettacolo in Concorso

Compagnia degli Evasi / Castelnuovo Magra (La Spezia)

“Senza Hitler” di Edoardo Erba

Domenica 1° dicembre 2019, dalle ore 16

Performance socio-educativa

Istituto Comprensivo Lucca 5 - Scuola Primaria “Carlo Lorenzini” / San Pietro a Vico

“Sei folletti nel mio cuore” ispirato all’omonimo racconto di Rosalba Corallo, adattamento teatrale di Giovanni Fedeli

Spettacolo in Concorso

Associazione Teatrale Il Dialogo / Cimitile (Napoli)

“Napoli Milionaria” di Eduardo De Filippo

Domenica 8 Dicembre 2019, dalle ore 16

Performance socio-educative

C Entra Compagnia Teatrale Cooperativa Sociale C.RE.A. / Viareggio

“ZAMBOT_3 ovvero Out of Control” un viaggio onirico a cura della Compagnia C Entra

Associazione M. Antonietta e Renzo Papini / Lucca

“La scelta di un fiore” a cura dei partecipanti al Laboratorio Albatros

Spettacolo in Concorso

Quarta Parete Gruppo Teatro Gualberto Niemen / Barasso (Varese)

“Stravaganza” di Dacia Maraini

Domenica 15 Dicembre 2019, dalle ore 16

Performance socio-educativa

Istituto Comprensivo Lucca 7 - Scuola Secondaria di Primo Grado “Gino Custer De Nobili” e Associazione di Volontariato “Scuolina Raggi di Sole”

“Tosca” ispirato all’omonima opera lirica di Giacomo Puccini, adattamento teatrale di Giovanni Fedeli

Spettacolo in Concorso

Associazione Culturale Il Satiro Teatro / Padernello di Paese (Treviso)

“La locomotiva” di Roberto Cuppone, da un’idea Giovanni Callegari

Domenica 12 Gennaio 2020, dalle ore 16

Performance socio-educativa

Compagnia Teatrale I Sorvegliati Speciali della Cooperativa Sociale “La Mano Amica” / Lucca

“La guerra dei due pianeti - Marte e Venere” di Katiuscia Giannecchini e Stefania Mariggiò

Spettacolo in Concorso

Compagnia Ronzinante Teatro / Merate (Lecco)

“Camping” di Lorenzo Corengia

Domenica 19 Gennaio 2020, dalle ore 16

I Concorso Nazionale di Regia Teatrale “BUIO, SIPARIO, LUCE!”

Un solo copione, tanti concorrenti, 15 minuti a testa…

Chi sarà il regista più bravo?

“Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello, III scena del II atto

AL TERMINE, SEGUIRÀ LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE “L’ORA DI TEATRO”



Note di servizio

Il biglietto d’ingresso per l’intero pomeriggio costa € 8,00 (€ 4,00 per bambini dai 7 ai 12 anni).

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

I programmi delle rassegne organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it o sulla pagina Facebook Federazione Teatro Amatori Lucca.

Di seguito la presentazione della prima giornata del Festival, domenica 10 novembre 2019.

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019, DALLE ORE 16

TEATRO DEI RASSICURATI / MONTECARLO

Alle ore 16:00, la Performance socio-educativa

Istituto Comprensivo Statale Porcari - Scuola Primaria “Felice Orsi” / Porcari

“Il Mago di Oz” ispirato a “Il meraviglioso Mago di Oz” di L. Frank Baum, adattamento teatrale di Tiziana Rinaldi

Spaventapasseri, omini di latta, leoni paurosi, ognuno con la propria storia fantastica e un sogno che vorrebbero realizzare. Una bambina di nome Dorothy li condurrà fino al paese in cui, dicono, il grande e meraviglioso Mago di Oz può tutto con la sua arte magica. Questo diventa per Dorothy un viaggio importante dentro sé stessa, alla ricerca e poi scoperta del proprio coraggio, della propria intelligenza e del proprio cuore, un viaggio alla ricerca degli altri e della propria felicità. Ma una volta arrivati alla città di smeraldo i protagonisti di questa vicenda sono chiamati a superare delle prove, per ottenere ciò che hanno chiesto al grande Mago. Così si scoprirà che, in realtà, quello che cercano l’avevano dentro di loro da sempre, occorreva solo credere in sé stessi e l’aiuto e la bontà di un’amica.

“Credere ed essere sé stessi, non indietreggiare mai davanti a nulla, non per eroismo o grazie a super poteri, ma per non rassegnarsi alla rinuncia, MAI” L. Frank Baum

Con la partecipazione degli alunni e con la collaborazione delle insegnanti delle classi quinte dell’anno scolastico 2018/2019

Riduzione, adattamento teatrale e regia di TIZIANA RINALDI



A seguire, alle ore 17:30 circa, IN CONCORSO

COMPAGNIA DELL’ECLISSI / Salerno

“La Signora e il Funzionario” di Aldo Nicolaj

Commedia di costume dalle inflessioni umoristiche ma dal retrogusto acido e corrosivo, fu scritta da Aldo Nicolaj (1920-2004) alla fine degli anni ’70, quando l’opinione pubblica italiana era profondamente scossa da disordini di piazza, lotta armata, strategia della tensione. Se ne percepisce l’eco, sia pure smorzata da una scrittura ironica e briosa, nel serrato e quasi asfissiante dialogo fra un funzionario - espressione tipica e grottesca delle meschinità e delle cattive abitudini radicate nella burocrazia ministeriale - e una di quelle terribili signore borghesi che popolano il teatro del prolifico commediografo piemontese, all’apparenza frivole e svitate, in realtà dotate di una sottile, personalissima razionalità. L’impatto fra i due personaggi produce un effetto bizzarro, che si spinge fin quasi ai confini del teatro dell’assurdo; un gioco un po’ perverso fra un gatto e un topo, in cui il primo, cedendo alla tentazione di un crudele ma divertente passatempo, tormenta e mette più volte alle corde la sua vittima; l’altro, intimidito e irrazionalmente spaventato, prova a minacciare, poi ad assecondare e blandire, il suo casuale aguzzino, nel quale vede materializzarsi tutte le sue paure, le sue debolezze, i suoi rancori, le sue frustrazioni. Sotto pressione e come in un incubo, arriva ad affermare di tutto e il contrario di tutto, mettendo a nudo in modo incongruo e inconsapevole i propri pensieri più reconditi. E «un uomo, di veramente suo, non ha che i pensieri».

Omaggio della Compagnia dell’Eclissi al drammaturgo di Fossano per l’imminente centenario della nascita.

Con Marica De Vita / La Signora • Enzo Tota / Il Funzionario

Direzione di scena: Angela Guerra

Regia di MARCELLO ANDRIA



