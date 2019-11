Piana



Alessandri (FdI): "25 novembre tutti i giorni. Occorre partire dalle scuole per educare contro la violenza di genere"

lunedì, 25 novembre 2019, 10:37

"Maria, Cesira, Natascia, Claudia, Roberta fanno parte di un triste elenco e cioè quello delle centinaia di vittime di violenza di genere, quello femminile". A parlare Giada Alessandri di Fratelli d'Italia. "In questo elenco - afferma - ho trovato anche due mie omonime, una ha subito violenza sessuale mentre l'altra è stata barbaramente uccisa. Tutto questo mi fa orrore, sia per l'efferatezza, sia per la meschinità e la pochezza degli uomini, piccoli e fragili, che attuano queste brutalità.

I casi purtroppo sono in aumento: ogni 3 giorni muore una donna per mano tendenzialmente maschile; 88 donne al giorno subiscono un atto di violenza, maltrattamento, stalking o omicidio, praticamente una ogni 15 minuti. L'elenco non si ferma e la percentuale – purtroppo - aumenta: +0.7% nel 2019. La donna fa la casa dicevano una volta, ma adesso è in casa che la donna viene maltrattata, è qui che per lo più subisce violenza".

"Noi di Fratelli d'Italia ribadiamo la necessità della pena certa e severa per chi commette tali reati – afferma il coordinatore comunale Paolo Ricci - e al contempo riconosciamo la necessità di un' educazione collettiva al rispetto. Oltre al codice rosso, utile e indispensabile, è importante che l'educazione alla non violenza parta dalla scuola, attraverso progetti di parità di genere.

Ricordiamo inoltre che, per coloro che necessitano di aiuto, esiste lo strumento del gratuito patrocinio, grazie al quale potranno contare sul sostegno prima delle forze dell'ordine e successivamente di avvocati seri e preparati" interviene Matteo Petrini, consigliere comunale FDI.

"Il retaggio culturale che si sta diffondendo è malato e la deriva è seria e preoccupante. Oggi 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ricordiamo che bisogna combattere ogni giorno questa barbarie. Auspichiamo pertanto che l'amministrazione comunale faccia tutto il possibile per sensibilizzare le persone su questo tema così delicato" – conclude Alessandri".