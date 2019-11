Piana



Alla piscina comunale arrivano gli 'Acquatrekking' per il fitness in acqua e la riabilitazione degli arti inferiori

giovedì, 7 novembre 2019, 15:25

Tapis roulant su cui correre e fare esercizi nell'acqua per tenersi in forma ma anche da utilizzare per attività riabilitative. Sono gli "Acquatrekking", le nuove attrezzature di cui la piscina comunale di Capannori, gestita dalla Capannori Servizi, è stata dotata. Una novità, adottata in un'ottica di potenziamento delle attività della struttura sportiva, che conta circa un totale di 2600 utenti di cui 1600 abbonati, delle quale tutti gli iscritti potranno beneficiarne già nei prossimi giorni. Gli "Acquatrekking", infatti, saranno in funzione da lunedì 18 novembre in concomitanza con la partenza del nuovo corso di fitness chiamato "run".

"La piscina comunale di Capannori è una struttura dalla rilevanza strategica, perché serve un ampio bacino di persone, che va oltre i confini del nostro territorio – commenta l'assessore alle società partecipate, Ilaria Carmassi -. Accanto a consistenti interventi dell'amministrazione comunale, volti ad elevare gli standard tecnici e qualitativi dell'impianto natatorio, assumono una particolare rilevanza gli investimenti compiuti per migliorare le dotazioni e potenziare i servizi, come è il caso degli 'Acquatrekking'. L'obiettivo è quello di offrire una struttura sportiva sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini avvicinando così nuove persone".

"Vogliamo costantemente migliorare i servizi offerti – spiega il presidente della Capannori Servizi, Pierangelo Paoli -. E' in quest'ottica che ci siamo dotati nei nuovi tapis roulant che da una parte permetteranno di potenziare i corsi fitness, dall'altra si svolgere più efficienti attività riabilitative. Quest'ultimo è un aspetto su cui crediamo fortemente e che si inserisce in un percorso volto a rendere la piscina comunale sempre più fruibile ed accessibile. Solo alcuni mesi fa, infatti, avevamo acquistato un verticalizzatore, che è un apparecchio elettrico che consente alle persone con disabilità di assumere una postura eretta in acqua. Siamo molto soddisfatti dei riscontri molto positivi da parte dell'utenza; un risultato, questo, che è frutto anche dell'ottimo lavoro da parte di tutte le persone che lavorano nella struttura".

Gli "Acquatrekking" saranno attrezzi protagonisti del rinnovato programma dei corsi fitness in vigore dal 18 novembre che vedrà fra le principali novità il percorso atletico "Run". Sul fronte riabilitativo gli strumenti in dotazione saranno di supporto al resto delle attrezzature già presenti, per il recupero funzionale di problematiche degli arti inferiori.

A settembre sono inoltre entrate in funzione le nuove lampade ad ultravioletti collegate ai filtri della vasca grande che garantiranno livelli di qualità dell'acqua ancora migliori togliendo le particelle chimiche residue all'ossidazione del cloro che spesso fanno percepire a chi sta in vasca il tipico odore di cloro e, se in grandi quantità, pizzicore agli occhi. Anche dal punto di vista batteriologico vengono garantiti standard di sicurezza di altissimo livello.

Sono in vigore infine rateizzazioni a interessi zero su tutti gli abbonamenti semestrali ed annuali. Una misura che le famiglie possono sfruttare per far fare attività ai propri figli risparmiando circa il 20% rispetto ad un abbonamento mensile e potendo rateizzare senza costi aggiuntivi.