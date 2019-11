Piana



Alla scoperta dell'Africa: stasera ultimo appuntamento ad Artemisia

venerdì, 29 novembre 2019, 12:18

Si conclude stasera venerdi 29 novembre, alle 21, il ciclo di iniziative culturali denominato “Alla scoperta dell'Africa, tra storia e attualità”, organizzato dall'Istituto Storico Lucchese sezione Auser Sesto Capannori e giunto alla sua decima edizione.

La rassegna che ha portato il sottotitolo “Africa: Arte e Cinema”, si chiude con la proiezione di questa sera, al centro culturale Atemisia di Tassignano: si tratta del film The first grader, pellicola che vede la regia di Justin Chadwick, per una produzione che al Kenya affianca Gran Bretagna e Statoi Uniti.

In una piccola e remota scuola elementare di montagna nella boscaglia del Kenya, centinaia di bambini si stanno dando da fare per ottenere un’istruzione gratuita appena promessa dal governo del Kenya. Un nuovo “alunno” però provoca scompiglio e stupore quando si presenta a scuola.

È Maruge (Oliver Litondo), un vecchio veterano di Mau Mau sulla quarantina, che cerca disperatamente di imparare a leggere in questa fase avanzata della sua vita. Ha combattuto per la liberazione del suo paese e ora sente di avere la possibilità di un’educazione così a lungo negata, anche se ciò significa sedersi in un’aula accanto ai bambini di sei anni.

Commosso dal suo appello appassionato, la preside Jane Obinchu (Naomie Harris), sostiene la sua lotta per ottenere l’ammissione e insieme affrontano una feroce opposizione da parte di genitori e funzionari che non vogliono perdere un posto scolastico prezioso con un uomo di età ormai avanzata.

La rassegna giunge questa sera a compimento, dopo aver già organizzato altre tre serate, tra conferenze e proiezioni. Oltre all'Istituto Storico Lucchese Sezione Auser Sesto Capannori, questa decima edizione ha visto la collaborazione del Comune di Capannori e del Cineforum Ezechiele.

Giuseppe Bini