Piana



Allerta meteo, l’alto livello del canale emissario mette in crisi l’argine della via Rossa e il Fosso dei Prigionieri

martedì, 19 novembre 2019, 12:54

Continua l’impegno del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, da giorni attivo senza tregua sul territorio, coi propri uomini e i propri mezzi, per fronteggiare la prolungata allerta meteo causata dalle avverse condizioni del tempo.

L’alto livello del Canale Emissario, e la conseguente chiusura automatica delle sue porte vinciane, sta comportando preoccupazione per la situazione dell’Argine della via Rossa, in località Orentano, tra Castelfranco di Sotto e Bientina: dove si sono verificate anche alcune tracimazioni. L’Ente consortile ha aperto la cateratta (opera storica riattivata alcuni anni fa proprio dal Consorzio) sotto l’argine, che consente di abbassare il livello dell’acqua; si è quindi attivato per la distribuzione di ballini di sabbia; e ha anche deciso l’attivazione straordinaria delle pompe storiche dell’impianto idrovoro dei Pollini, che da alcune ore stanno affiancando il lavoro delle pompe nuove, già attive da giorni.

Situazione analoga, e provvedimenti identici, anche per il Fosso dei Prigionieri, al confine tra Altopascio e Castelfranco.

Il Consorzio ricorda che, per emergenze, è attivo 24 ore su 24 il servizio di reperibilità, che risponde al numero 348/8867459.