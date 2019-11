Piana



Altopascio, striscione contro la violenza sulle donne

lunedì, 25 novembre 2019, 13:49

"Alza le mani solo per applaudire". Esposto dal palazzo comunale di Altopascio lo striscione contro la violenza sulle donne. Un modo semplice per sensibilizzare la cittadinanza sul femminicidio, la violenza sistematica sulle donne, sia essa psicologica, sessuale o fisica, una piaga della nostra società, visto che in Italia il 49 per cento delle donne uccise nel periodo gennaio-agosto 2019 sono state assassinate in nome di questa barbarie.

Per prevenire e contrastare questo fenomeno, l'amministrazione comunale e l'associazione La Luna Onlus - centro antiviolenza, hanno attivato a luglio scorso, nei locali di via Marconi, 27, lo sportello di ascolto per donne, l'unico presente nella Piana oltre a quello di Lucca,

Le attività, completamente gratuite, sono articolate in due momenti distinti: il primo, ogni lunedì dalle 16 alle 18, riguarda incontri ed eventi da organizzare e vivere in gruppo, dalla proiezione di film a laboratori pratici, dalle presentazioni di libri ai confronti pubblici su tematiche varie e trasversali, che hanno a che vedere con la relazione con se stesse, la gestione del conflitto, l'essere donne, madri, lavoratrici, il rapporto con i figli. Il secondo, invece, è lo sportello di ascolto vero e proprio, quindi personalizzato, aperto ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30, al quale si accede su appuntamento, telefonando al numero unico 0583.997928.