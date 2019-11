Piana



Anffas Lucca, venerdì sera ad Artè la finale del Barzellettiere

mercoledì, 20 novembre 2019, 13:14

Tutto pronto per la finalissima 2019 di Mi fai sganascia', il concorso per barzellettieri promosso da Anffas Lucca in collaborazione con NoiTv. La gara per decretare il vincitore di questa sesta edizione è in programma venerdì 22 novembre alle 21:15 ad Artè a Capannori.

A sfidarsi saranno 10 concorrenti provenienti da Lucca e da altre province toscane: Amans Biagioni, pensionato di Bagni di Lucca; Dino Curzi, pensionato di Livorno; Roberto Di Giulio, pensionato di Porcari; Riccardo Ferrucci, impiegato di Buti (Pisa); Giorgio Maffei, pensionato di Lucca; Massimo Monci, impiegato di Lucca; Franco Montagnani, operaio di San Miniato (Pisa); Antonio Nomellini, pensionato di Lucca; Samuele Rossi, animatore turistico di Lucca e il campione in carica Ermanno Volterrani, perito assicurativo di Livorno.

Sul palco con loro, come sempre, i ragazzi di Anffas Lucca che vivono con entusiasmo e incredibile energia le serate del barzellettiere, ideate sei anni fa proprio per renderli protagonisti di una iniziativa di inclusione rivolta a quante più persone possibile.

La giuria, presieduta da Alessandro Sesti, è composta da Luciano Di Gino, presidente dell'Associazione Aeliante, Rosaria Ducceschi, vicepresidente dell'Allegra Brigata, Raffaele Antonetti, presidente dell'Associazione "Il sorriso di Stefano", Angela Toschi del Centro Ippico Marilla A.S.D. di Marlia e Stefano Ungaretti Presidente dell'Associazione Mirco Ungaretti Onlus.

La serata, condotta dal giornalista di NoiTv Giulio Del Fiorentino, è come sempre a ingresso libero e gratuito.