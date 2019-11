Piana



Apre il cantiere dei lavori per la pista ciclopedonale Lammari-Lunata

sabato, 30 novembre 2019, 11:55

Lunedì (2 dicembre) aprirà il cantiere che darà il via ai lavori per la realizzazione di un nuovo tratto ciclopedonale del tracciato primario nord-sud che collegherà la frazione di Lammari a Lunata e alla frazione capoluogo. I lavori vedono un investimento dell'amministrazione Menesini di 615 mila euro.

Il nuovo percorso ciclopedonale prevede il collegamento ciclabile del centro di Lammari, partendo dalla scuola primaria, al polo scolastico del capoluogo, unendo le piste ciclabili già realizzate dall'amministrazione comunale in via Lombarda ed in via del Casalino.

L'intervento interesserà in particolare via dell'Ave Maria, via dei Giomi, via della Chiesa di Lunata e via Pesciatina.

"Questo nuovo tracciato ciclopedonale rappresenta un altro importante tassello della realizzazione di una rete ciclabile che va dal nord al sud del territorio passando dalla piazza dove ha sede il Comune e che intende unire il nostro territorio anche con quelli limitrofi -spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Il percorso permetterà infatti di collegare le frazioni della zona nord con l'importante polo scolastico di Capannori e con il capoluogo dando una risposta concreta ai problemi di mobilità che hanno i centri abitati caratterizzati da un'alta densità abitativa. Prosegue così il concreto impegno della nostra amministrazione per dotare Capannori di un'estesa rete ciclabile al fine di promuovere una mobilità sempre più sostenibile che permetta ai ciclisti e ai pedoni di spostarsi in sicurezza".

La pista ciclopedonale sarà a doppia corsia di marcia in sede protetta su via dell'Ave Maria con attraversamenti stradali in sicurezza in corrispondenza dei principali incroci (via di Liso, via vecchia Pesciatina, via dei Giomi) per un tratto di circa un chilometro e mezzo. In via dei Giomi sarà realizzata una circolazione promiscua ciclopedonale e carrabile a causa della carreggiata a larghezza variabile con l'istituzione di un'apposita segnaletica orizzontale e verticale e di un limite di velocità di 30 Km/h. Nell'area antistante la chiesa di Lunata sarà realizzata una corsia ciclopedonale attraverso apposita segnaletica e un attraversamento pedonale in sicurezza in corrispondenza del raccordo con il tratto proveniente dalla via Pesciatina.

Il tracciato interesserà la via Pesciatina (lato nord) per circa 250 metri con la realizzazione di pista ciclabile a doppia corsia di marcia in sede protetta, separata dalla carreggiata stradale da un cordolo, con manto realizzato in conglomerato bituminoso colorato e attraversamento stradale in sicurezza in corrispondenza dell'incrocio con via del Casalino. Previsto inoltre lo spostamento della attuale pensilina e della fermata dell'autobus posta sul lato nord, in maniera da ottimizzare lo spazio disponibile per la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio delle attività presenti nelle vicinanze. Lungo tutto il percorso del nuovo tratto di pista ciclopedonale è previsto il potenziamento della pubblica illuminazione con sostituzione dei vecchi pali e installazione di nuovi, per un totale di 26 punti luce, tutti dotati di corpi illuminanti a led. I nuovi pali, della stessa tipologia di quelli già presenti lungo la pista ciclabile nel centro di Lammari, avranno due lampade poste a diversa altezza per l'illuminazione sia della pista che della sede stradale.