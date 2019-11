Ascit, ricevuto il nullaosta dalla Regione per il carico sperimentale di pannolini e pannoloni da inviare all’impianto di Contarina

Altri articoli in Piana

venerdì, 22 novembre 2019, 16:04

Da lunedì 25 novembre chi farà la spesa nei forni e negli alimentari di Capannori riceverà una busta speciale che riporta lo slogan "Per troppe donne la violenza è ancora pane quotidiano" tradotta in cinque lingue

venerdì, 22 novembre 2019, 11:20

Presentato in anteprima dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca nello scorso settembre durante una serata d'eccezione presso il Bagno Alpemare a Forte dei Marmi alla presenza del Maestro Andrea Bocelli e di Beatrice Venezi, questo è il Service di punta dell'annata sotto la presidenza di Paolo Tacchi

giovedì, 21 novembre 2019, 15:45

Dal 2 dicembre al 15 gennaio sarà pubblicato il bando per accedere al contributo a fondo perduto. Richiesto un Isee fino a 45 mila euro. Il sindaco Menesini: "Una misura per la sicurezza, pensata per tutte quelle persone che vorrebbero mettere un allarme ma oggi sono obbligate a rinunciarci"

giovedì, 21 novembre 2019, 15:35

"Siamo orgogliosi, come Fratelli d'Italia, di aver portato in consiglio comunale la mozione relativa agli affidi dei minori, grazie alla quale l'aula consiliare ha potuto discutere su un tema tanto importante quanto delicato"

giovedì, 21 novembre 2019, 15:21

Interessate le condotte in via Mazzei, via Spianate e in un tratto di via Provinciale dei Biagioni. Un totale di 2,6 km di rete da sostituire, per un investimento di 850 mila euro

giovedì, 21 novembre 2019, 12:40

Nella seduta di ieri pomeriggio la maggioranza in consiglio comunale ha votato una mozione per la tutela dei bambini e dei loro diritti