Associazioni e privati possono adottare 29 spazi a verde del comune e della provincia

martedì, 5 novembre 2019, 15:41

Entra nel vivo il progetto "C'è una rotonda per te" grazie al quale associazioni e comitati senza fini di lucro, imprese e altri soggetti privati potranno adottare spazi come rotatorie, aree verdi spartitraffico e giardini. Da oggi (martedì 5 novembre) fino al 5 dicembre ci si potrà candidare per prendersi cura, per un periodo da uno a 5 anni, di uno o più dei 29 spazi di proprietà del Comune e della Provincia di Lucca grazie a un apposito bando pubblicato dall'amministrazione Menesini. In cambio si otterrà un ritorno di immagine mediante un cartello con il proprio nome e logo collocato nell'area a verde, nel rispetto del codice della strada.

Chi adotterà gli spazi potrà effettuare due tipologie di interventi: manutenzione e cura ordinarie oppure manutenzione ordinaria e riqualificazione. Nel primo caso ci si dovrà occupare della pulizia, dello sfalcio periodico dell'erba, della semina dei prati e della messa a dimora di aiuole fiorite. Nel secondo caso, oltre alla pulizia, si dovranno effettuare interventi di riqualificazione mediante piantumazioni di alberi, siepi e piante oppure l'installazione di arredi.

"Per un territorio sempre più bello e curato c'è bisogno della collaborazione di tutta la comunità – spiega l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Con questo progetto ci rivolgiamo a tutti quei soggetti privati, ai comitati e a quelle realtà associative particolarmente attive che vogliono dare un contributo importante a Capannori adottando uno spazio a verde pubblico. Una volta ricevute tutte le domande, nella valutazione delle proposte, terremo conto della qualità dei progetti dando una particolare rilevanza a chi intende realizzare interventi di piccole riqualificazioni, oltre che manutenzioni, di queste aree. In cambio offriamo un ritorno di immagine. Prosegue inoltre l'impegno dell'amministrazione comunale in interventi diretti di manutenzione ordinaria e straordinaria del Comune, perché li riteniamo prioritari per avere paesi più a misura di cittadino".

Queste sono le aree che potranno essere adottate: rotatoria del Brennero in viale Europa (Marlia), rotatoria fra via Pesciatina e Viale Europa (Lammari), aree verdi del Parco scientifico e del parcheggio in via delle Selvette (Segromigno in Monte), la nuova rotatoria in via Pesciatina a Zone (Zone), le aree verdi esterne al cimitero di San Colombano (San Colombano), le aiuole di via Matteotti e via dei Colombini, le aiuole del parcheggio della piscina comunale, il parco giochi di via don Aldo Mei, le aiuole di via don Aldo Mei, l'area a verde e la pista ciclabile di via Martiri Lunatesi fino alla piscina comunale, l'area a verde di via del Popolo, l'area a verde del parcheggio davanti alla mensa comunale, le aiuole del parcheggio lungo via don Aldo Mei, l'area a verde lato est del palazzo comunale, le aiuole davanti alla scuola primaria "Amalia Bertolucci Del Fiorentino", la rotatoria di via del Popolo, le aiuole fra via Chelini e via Carlo Piaggia, le aiuole fra via Chelini e via di Paganico, le aiuole fra la Strada Provinciale Romana e via Romana, la rotatoria della Strada Provinciale Romana (Capannori), l'area a verde in via Berti, l'area a verde in via Martiri Lunatesi, il parco giochi in via Martiri Lunatesi, la rotatoria fra via Pesciatina e via del Casalino e la rotatoria fra via Pesciatina e la strada provinciale Lucchese – Romana (Lunata), le aiuole all'incrocio fra via Tazio Nuvolari e la Sarazanese Valdera (Carraia), area a verde parco della Rimembranza (Colle di Compito).

Il bando è pubblicato nella sezione "Concessioni e altre gare e bandi" del sito www.comune.capannori.lu.it. Per informazioni: 0583/428231 – 428306.