Bama cede nel finale con Montale

lunedì, 11 novembre 2019, 09:11

BAMA ALTOPASCIO 90

BASKET MONTALE 92

(22-22; 46-47; 66-71; 90-92)



Arbitri: Mariotti e Barbarulo



BAMA: Pellegrini n.e., Pantosti 13, Orsini 20, Lazzeri 9, Cappa 11, Giovani 3, Bini Enabulele 10, Meucci 18, Razzoli n.e., Simonelli n.e. Trillò 6. All. Novelli



MONTALE: Gangale 26, Rismaa 31, Zita 11, MAti 8, Di Teodoro n.e., Becciani n.e., Evotti 10, Ignarra, Bonistlali 2, Greco 2, Geromin 2, Faticanti, All. Della Rosa



Continua la serie di gare perse negli istanti finali da parte del Bama. Ormai una costante di una squadra alla deriva. E soprattutto continua la discesa inesorabile verso la C Silver da parte di un team senz'anima che, quando va bene, ha un rendimento accettabile per due quarti, in genere i due quarti meno influenti sull'esito della gara. Poi i soliti finali mal gestiti, mal organizzati, mal interpretati, insomma male tutto.



Sul banco degli imputati, anzi già con condanna per patteggiamento, una difesa nei primi due quarti semplicemente irrispettosa verso i colori indossati e verso chi paga il biglietto. Rosablu battuti in uno contro uno da chicchessìa con disarmante facilità, per poi passare ad una difesa a zona da museo degli orrori. Gangale, nonostante gli avvertimenti settimanali sulla sua abilità dall'arco, ha ringraziato tirando i primi due quarti con 6 su 6 dall'arco sempre e costantemente libero come un cavallo del Wyoming, per poi "scendere" a 7 su 10 alla fine. High stagionale per lui e Zita, e non poteva essere diversamente di fronte a così poca consistenza difensica. Oltre a loro il solito immarcabile Rismaa che magari avrebbe dovuto essere costantemente raddoppiato "battezzando" a turno un atleta del giovane quintetto pistoiese. Cose di una volta, ritenute ora desuete perché non si possono pronunciare in inglese, che però hanno fatto, nel passato, e, ahimé, nel presente vincere le partite. Ripresa e i rosablu scivolano a -11 trovando un sussulto d'orgoglio contro un quintetto tutto Under 18 (Zita, Evotti e Rismaa contemporaneamente in panchina) nel finale di terzo quarto (66-71). Alcune invenzioni di Orsini, una tripla di tabella di Cappa e una tripla di Meucci danno il + 7 (82-75) a 3'59" dalla fine. Da lì in poi gli avversari non sbagliano nulla, i rosablu invece sbagliano tutto. Con organizzazione, concentrazione e attributi pari a zero. Ancora quasi 39' in campo per Meucci e quasi 36' per Cappa. Rismaa, atleta devastante, 30' sul parquet. "Meditate gente, meditate" esclamava Renzo Arbore pubblicizzando la birra negli anni '80.



"C'é molta amarezza - dichiara il presidente altopascese Guidi - nell'assistere a cotanta desolazione. Chiedo umilmente scusa a chi ha pagato il biglietto per assistere alla gara. La prossima in casa faremo ingresso gratis per gli altopascesi. Giusto così".