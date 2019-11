Piana



Bama, importante sfida al PalaBridge

venerdì, 8 novembre 2019, 18:23

Partita che definire importante é un eufemismo, quella che vedrà opposto il Bama Altopascio al Basket Montale, domenica pomeriggio alle 18, al PalaBridge di Ponte Buggianese. I rosablu cercheranno di staccarsi dalla palude di quota 2 punti agganciando proprio il team pistoiese. La squadra di coach Della Rosa é composta dagli under 18 di Eccellenza del Pistoia Basket, con l'aggiunta di due senior di ottima qualità come l'ala Evotti e il play Zita (ex Lucca). Proviene da due vittorie consecutive, una sul campo di San Giovanni Valdarno e tra le mura amiche con Montevarchi.



Il sorvegliato speciale dovrà essere il giovanissimo talento Estone Rismaa, che in questo inizio di campionato inanella trentelli come se piovesse. Il Bama dovrà scrollarsi di dosso la settimana di pausa condita da problemi fisici vari che hanno colpito gran parte del roster. Un compilation di infiammazioni muscolari e tendinee da far invidia ad un reparto di ortopedia ospedaliero. Ma la parola d'ordine deve essere "zero alibi", due punti da mettere in faretra e portare nella sede di via Marconi. Il resto é aria fritta.