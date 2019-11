Piana



Basket Femminile Porcari: poker di successi

giovedì, 21 novembre 2019, 08:52

Poker di vittorie per le squadre del Basket Femminile Porcari che fanno l’en plein nelle gare dell’ultimo turno. Sugli scudi in particolare l’Under 18 che vince per un punto un derby davvero tiraro ed emozionante contro il Bf Livorno.



Promozione. Bf Porcari – Pomarance 74-27 (14-4, 32-16, 54-24).



Pochi problemi per la prima squadra gialloblù contro il Basket Pomarance che non è riuscito a contenere le finalizzazioni delle padroni di casa. Venerdì 22 alle 21.15 si torna in campo a Castelfiorentino contro il Solettificio Manetti.



Tabellino: Petroni 6, Peri 7, Del Carlo 3, Castiglioni 10, Belfiori 5, Casentini 3, Parlanti 10, Giovacchini 6, Del Frate 9, Bendinelli 2, Baroni 2, Giusti 11. Coach Corda.

Under 18. Bf Porcari – Bf Livorno 57-56 (11-9, 25-31, 45-45(). Emozioni a non finire al Palasuore e le ragazze di casa festeggiano la vittoria in una gara giocata punto a punto con le labroniche.



Prossimo impegno mercoledì 27 alle 19.30 con Le Mura Spring alla palestra di Sant’Alessio.



Tabellino: Spinetti, Martini, Da Prato 3, Granata 2, Bartoli 17, Marcucci, Fusco 10, Manzoli 2, Tocchini 4, Del Carlo 10, Del Frate 9. Coach Corda.



Under 16. Basket Pistoia – Bf Porcari 33-88 (10-27, 19-42, 26-63). Gara tutta in discesa per le ragazze di Taddei che vanno tuitte a referto. Prossimo impegno domenica 24 alle 11 a Ponte Buggianese con la Pf Montecatini.



Tabellino: Donatini F. 5, Bianchi 6, Melchino 9, Menchini 3, Donatini A. 8, Diroma 5, Vasilache 11, Giuliani 18, Piga 5, Tocchini 6, Stefani 2, Gaina 10. Coach Taddei.



Under 13. Bf Porcari- Shoemakers Monsummano 67-26 (11-4, 37-15, 50-24). La quarta vittoria consecutiva si concretizza al termine di una prestazione con alti e bassi delle ragazze di coach Francesca Salvioni che domenica alle 16 sono attese da un impegno più probante sul parquet del Palavinci di Montecatini.



Ecco il tabellino della gara di oggi: Luporini 10, Tasha 14, El Salih 2, Martinelli, Preda, Souaba 29, Tovani 6, Bianchi, Cattani, Obioha 4, Marsili 2, Giori.



Under 14. Sabato alle 16 torna in campo anche l’Under 14 di scena sul parquet del Baloncesto Firenze-