Basket Femminile Porcari: quattro successi e due sconfitte nelle ultime gare

mercoledì, 13 novembre 2019, 20:18

No al progetto dell’asse nord-sud così come redatto da Anas ma sì agli assi viari necessari per liberare i centri abitati dal traffico realizzati secondo le indicazioni del territorio emerse nell'inchiesta pubblica della Provincia di Lucca e ribadite dal comune di Capannori nelle osservazioni al progetto.

mercoledì, 13 novembre 2019, 13:51

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, il Comune di Altopascio, l’azienda Ascit e tre associazioni della cittadina del Tau (Natura di mezzo, Comitato di Badia Pozzeveri, Caccia pesca ambiente) hanno siglato un protocollo d’intesa

mercoledì, 13 novembre 2019, 13:21

L'apertura di un bando per ottenere un contributo, l'indizione di un concorso, la partenza di un nuovo servizio, l'avvio di una serie di assemblee pubbliche

mercoledì, 13 novembre 2019, 12:16

Sopralluogo alla scuola elementare di Spianate: a breve partiranno i lavori per sostituire la guaina del tetto della parte nuova dell'edificio, lesionata in più punti e quindi causa di infiltrazioni d'acqua

mercoledì, 13 novembre 2019, 11:39

La mostra "Viaggio nel tempo", in corso di svolgimento a Porcari nelle aule didattiche-archeologiche in via Roma 121, propone un appuntamento speciale per venerdì 15 novembre alle 17: un laboratorio didattico dedicato ai bambini da 6 anni in su dal titolo "La tecnica dello stampo nell'arte romana: le terracotte architettoniche...

martedì, 12 novembre 2019, 15:23

Non si fermano all'alt della polizia municipale di Altopascio e si danno alla fuga. È successo in via della Cerbaie, nei pressi del casello autostradale, nel primo pomeriggio di sabato scorso, quando due uomini, su di una Volkswagen, si sono lanciate in una folle fuga, inseguiti dalla pattuglia della municipale