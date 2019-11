Piana



Bf Porcari, tre successi in quattro partite

lunedì, 25 novembre 2019, 09:27

Vincono e restano imbattute le squadre di Promozione e Under 13. Bel successo anche per l’Under 14, sconfitta invece l’Under 16. E’ questo il bilancio delle partite giocate nel fine settimane dalle formazioni agonistiche del Bf Porcari.



Promozione. Solettificio Manetti Castelfiorentino – Bf Porcari 51-53 (21-18, 35-31, 45-44).



Sofferta ma bella vittoria della squadra allenata da Stefano Corda che mantiene l’imbattibilità e il primo posto in classifica. Tabellino: Petroni, Peri 2, Fusco 2, Castiglioni 11, Belfiori 11, Casentini 2, Parlanti 11, Giovacchini 2, Del Frate 5, Bendinelli, Baroni, Giusti 7.



Prossimo impegno domenica 1 dicembre alle 18 al Palasuore contro il Basket Team Pistoia.



Under 18. La squadra guidata da Stefano Corda scenderà in campo mercoledi 27 alle 19.30 a Sant’Alessio contro Le Mura Spring.



Under 16. Pf Montecatini – Bf Porcari 91-76 (25-21, 48-43, 71-57). Dopo un primo tempo chiuso a contatto delle avversarie, alle gialloblu è fatale l’approccio alla partita nel terzo quarto. Ecco il tabellino delle ragazze di Simone Taddei: Donatini F. 4, Bianchi 4, Melchino 2, Menichini, Donatini A. 27, Diroma 4, Vasilache 10, Giuliani 13, Piga, Tocchini, Stefani, Gaina 12.

Prossimo impegno venerdì 29 alle 19.15 al Palasuore contro Massa.



Under 14. Baloncesto Firenze – Bf Porcari 33-99 (9-21, 13-51, 22-76). Largo successo delle ragazze di Francesca Salvioni alla quarta vittoria in cinque gare di campionato.

Il tabellino: Tasha, Veroni 6, Souaba 2, Tovani 2, Marsili 26, Cavalzani 12, Terbraake 2, Spitaletto 8, Uberti 16, Ndiaye 25.



Prossimo impegno mercoledì 27 alle 18.30 al Palasuore di nuovo contro il Baloncesto Firenze.



Under 13. Pf Montecatini – Bf Porcari 21-60 (2-18, 9-39, 13-47).



Quinta vittoria consecutiva per l'Under 13, imbattuta e in testa alla classifica. Le ragazze di coach Francesca Salvioni passano al Palavinci. Tante rotazioni hanno consentito a tutte le bimbe di dare il loro contributo. Il tabellino: Luporini 10, Tasha 4, Es Salih, Martinelli, Preda 4, Souaba 25, Tovani 9, Bianchi 2, Cattani, Marsili 4, Obioha, Giori 2.



Prossimo impegno sabato alle 18.30 al Palasuore contro Invictus Livorno.